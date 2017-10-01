Россияне рассказали матери экс-охранника Яроша о судьбе ее сына

Бывший охранник внефракционного нардепа Дмитрия Яроша Александр Шумков был задержан еще 6 сентября и находится в СИЗО в Брянской области России.

Об этом рассказала мать задержанного Лариса Шумкова.

Лариса Шумкова рассказала, что Александр исчез в конце августа. Вечером он не вернулся со службы. К началу этой недели женщина и не подозревала о местонахождении сына. И после письма, которое вытащила из почтового ящика, легче не стало.

“Мы получили от следственного комитета Российской Федерации письмо 26 сентября, что он (Александр Шумков – ред.) задержан как-то странно в кабинете, и выдвинуто ему подозрение по статье 282, часть 2. Как мы вычитали в Интернете, – это участие в незаконных экстремистских организациях”, – отметила Лариса Шумкова.

Подробностей задержания мать не знает. Говорит, произошло это еще 6 сентября.

“Мы с помощью Интернета нашли этих следователей, связались с ними, они сказали, что действительно Александр находится в СИЗО Брянской области. С ним никакой связи нет”, – добавила она.

В том, что сын самостоятельно поехал в Россию, женщина не верит. Рассказывает, что Александр был участником Революции достоинства, некоторое время работал охранником Дмитрия Яроша, а в течение последнего года служил по контракту в украинской армии.

В Генштабе ВСУ пообещали выяснить информацию. Обстоятельства исчезновения украинца будут узнавать и в офисе омбудсмена.

“С понедельника мы инициативно начинаем коммуникацию с офисом российского омбудсмена по этому вопросу. С точки зрения Украины, лицо исчезло на этой территории. Дальше уже будет и полиция проводить расследование. Мы по своей линии обратимся к госпоже Москальковой” , – заверил представитель Уполномоченного по правам человека Михаил Чаплыга.

В МИД уже выясняют информацию о задержании Александра Шумкова. По словам источника в пограничной службе Украины, человек с таким именем и фамилией в конце августа законно пересек российско-украинскую границу.

Источник – “5 канал”