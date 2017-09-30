Россияне скрывают местонахождение Сенцова

После этапирования украинского политзаключенного Олега Сенцова из колонии в Якутске, где тот отбывал наказание, его местонахождения все еще остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что Сенцова этапировали в СИЗО №3 города Челябинска, однако в СИЗО официально заявили, что Сенцова туда не привозили.

Об этом «ОВД-Инфо» сообщила правозащитница Татьяна Щур.

8 сентября стало известно, что Сенцова этапировали в одну из колоний Иркутска. 12 сентября иркутская ОНК (Общественная наблюдательная комиссия) сообщила, что Сенцова вывезли в Челябинск.

Напомним, украинец Олег Сенцов был задержан в оккупированном Крыму в мае 2014 года. Кроме него российские спецслужбы также задержали Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Им было предъявлено обвинение в якобы подготовке терактов на полуострове.

25 августа 2015 года Сенцов и Кольченко были приговорены в РФ к 20 и 10 годам колонии строгого режима соответственно.

Источник – «ОВД-Инфо»