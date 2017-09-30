“Он слишком много знал”. Россия готовится к Гааге

Генералы, чиновники и дипломаты слишком много узнавшие по долгу службы о преступлениях кремлевского режима, и способные по этой причине стать опасными свидетелями, либо ещё более опасными шантажистами, уходят из жизни один за другим. Почти всегда – при странных обстоятельствах. А пешки помельче просто исчезают без следа.

Вот одна из последних новостей такого рода: 28 сентября в оккупированном Донецке неизвестными был похищен видный – ну, по масштабам ОРДЛО, конечно, – пропагандист идей “русского мира” Роман Манекин, успевший сообщить, что к нему ломятся какие-то люди. Представители “МГБ ДНР” приехав в его квартиру, никого там не обнаружили. Манекина просто украли.

Впрочем, Манекин – мелочь. С такими как он коллаборантами из местных россияне вообще не церемонятся, отстреливая их по малейшему поводу и просто не считая за людей. Но военные, спецслужбисты и дипломаты – все они в современной России – высшая каста. Тем не менее, те из них, кто оказался носителем сведений, интересных для будущего международного трибунала над Россией, тоже оказываются массово и внезапно смертны.

Вот далеко не полный список генеральских смертей после аннексии Крыма и начала агрессии на Донбассе – с лета 2014. Генерал – майор полиции Колесников – выбросился из окна. Генерал-майоры Мишанин и Бучнев – застрелились. Генерал-майор Кудрявцев – повесился. Генерал-майор Шушукин – внезапная остановка сердца, на которое он никогда ранее не жаловался. Генерал-полковник Сергун – смерть при невыясненных обстоятельствах…

Два последних покойника особенно интересны: 59 летний десантник Александр Шушукин и его ровесник, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Сергун играли ключевые роли в российской операции по захвату Крыма в марте 2014. О гибели Сергуна вообще мало что достоверно известно. По данным Jerusalem Post он был ликвидирован в Бейруте, а по официальной версии скончался днем позже от сердечного приступа в Москве.

Смерть Сергуна вызывает прямые ассоциации с ликвидацией “русского Геббельса”, политпропагандиста Михаила Лесина пытавшегося сбежать в США, и забитого бейсбольной битой в Нью-Йоркском отеле в ноябре 2015. Неудачный побег Лесина обозначил ещё одну тенденцию: самые умные и информированные из российских функционеров уже поняли, что с корабля под названием Россия надо бежать. Но места в шлюпках есть не для всех, а самовольное дезертирство строго карается в любом случае – будь ты военный или пропагандист. Или дипломат: в российском дипкорпусе тоже идет чистка рядов от ненадежных элементов, подпавших под подозрение – или даже не подозреваемых ни в чём конкретном, а просто слишком много знающих, и потому опасных потенциально.

Так вот, о дипломатах, раз уж их упомянули. В мае 2016 года в Москве скоропостижно скончался временный поверенный в делах России в Украине Андрей Воробьев. Официальный диагноз – инсульт. Воробьёв был назначен на должность временного поверенного в интересное время – в феврале 2014 года. Тут вероятно уместно вспомнить и историю ликвидации вице-консула РФ в Одессе Цветкова в 2009 году, через которого шло финансирование российской агентуры и пророссийских партий и общественных организаций по всему югу Украины, и который “сам повесился” именно тогда, когда к его деятельности начало проявлять пристальный интерес украинское СБУ. Но Цветков – ладно, эта история давняя, из другой эпохи…

19 декабря 2016 – посол в Турции Андрей Карлов, ликвидированный террористом, которого застрелила полиция, хотя имела все возможности взять его живым для допроса. Ликвидация Карлова случилась на фоне явного потепления российско-турецких отношений и была очень похожа на договорняк между Москвой и Стамбулом.

В этот же день в Москве при засекреченных для СМИ обстоятельствах погиб “в результате несчастного случая не связанного с профессиональной деятельностью” – а, по всем признакам, был просто ликвидирован советник Латиноамериканского департамента МИД Петр Польшиков.

27 декабря в казахстанском Усть-Каменогорске в арендованной квартире нашли труп сотрудника российского генконсульства Романа Скрыльникова “без признаков насильственной смерти”. Никаких других подробностей не сообщалось.

9 января 2017 в Афинах был найден мертвым российский консул в Греции Андрей Маланин – комментарии о причинах смерти были столь же невнятны как и со Скрыльниковым.

26 января в Индии после “непродолжительной болезни” умер посол России Александр Кадакин.

20 февраля в Нью Йорке – посол в ООН Виталий Чуркин.

15 мая, при обстоятельствах более чем странных, был убит заместитель начальника департамента сотрудничества в Азиатском и Тихоокеанском регионе Александр Шилин. По официальной версии Шилин, по неизвестной причине, расстрелял из охотничьего ружья свою дочь и бывшую жену, находившихся у него в гостях, после чего застрелился сам. Версия не вызывает ни малейшего доверия – слишком многое указывает на то, что женщина с дочерью просто неудачно заявились в гости к отцу и бывшему мужу, и были ликвидированы заодно с ним, как нежелательные свидетели.

23 августа В Судане от сердечного приступа скончался посол России Миргаяс Ширинский.

14 сентября – торговый представитель России в Нидерландах Александр Черевко.

С Черевко, слишком много знавшим о финансировании Россией своей агентуры влияния в ходе нидерландского референдума об ассоциации Украины с ЕС, вообще получилось очень интересно. Его должны были зачистить ещё в начале года, банально отравив – но он успел добраться до местных врачей.

Впрочем, в конце концов голландцы признали что ничего не могут сделать, и предложили гуманно отключить аппараты искусственного жизнеобеспечения. Российская сторона, возможно, не доверяя голландцам, а, возможно, решив выдержать хорошую мину, доставила Черевко в Москву, где уже и отключила его от аппаратуры.

Словом, быть хорошо информированным дипломатом, в России, пожалуй, ещё опаснее, чем хорошо информированным генералом. Хотя и генералы тоже не прекращают пополнять колонки некрологов.

26 декабря 2016 года в своей машине скончался отставной генерал КГБ, а в последние годы – один из менеджеров “Роснефти” Олег Еровинкин. Месяц спустя итальянский Corriere della Sera сообщил, что Еровинкин был ликвидирован за слив секретного досье о связях Дональда Трампа и Владимира Путина, к которому он, якобы, получил доступ благодаря старым связям, сохранившимся у него со времен работы в кремлевской спецчасти.

Но эта версия очень уж похожа на слив, вброшенный для отвлечения внимания от реальных причин ликвидации Еровинкина, который был слишком хорошо информирован о подробностях готовящихся операций Кремля по отмыванию и уводу на тайные счета средств под видом “майнинга биткоинов”.

И, наконец, крайнее по времени, но наверняка не последнее в ряду такого рода новостей известие о гибели в Сирии генерала Асапова. Человека с весьма неординарной, даже по меркам “российских гибридов” биографией. По аналогии с известным стихотворением Киплинга о “бомбошке вдовы” покойного Асапова можно было бы назвать “бомбошкой Кремля”. И – снова украинский след: именно Асапов готовил для отправки на Донбасс “боевых бурятов Путина”.

Можно, конечно, утверждать, что Асапов погиб в бою, угодив под минометный обстрел, а не был ликвидирован самими россиянами как слишком опасный секретоноситель. Но генералы уровня Асапова не оказываются на линии огня просто так. Это штучные и уникальные специалисты, и Россия умеет их беречь – до тех пор, пока объём известных им секретов не достигает критической величины. После чего их заменяют – просто по соображениям безопасности.

Обращаясь к комедии Сухово-Кобылина вынесенной в заголовок, можно сказать, что всех функционеров, перечисленных выше, убирали, опасаясь того, что многознающий дипломат, генерал или пропагандист может оказаться оборотнем. А, поскольку в Кремле полностью разделяют убеждение Расплюева о том, что “оборотничеству подвержено все наше отечество”, то и подозревать надо всех. И, время от времени, избавляться от всех, кто слишком долго имеет доступ к гостайнам, по возможности, чужими руками.

Попутно Россия использует утилизацию ставших ненужными “слуг царя” в пропагандистских целях, выставляя себя в роли жертвы мировой русофобии, со всех сторон окруженной врагами. Так, смерть Асапова была использована для возбуждения очередной волны ненависти к США, из-за “двуличной позиции” которых он якобы и был убит. Впрочем, пропагандистское мыло, сваренного из генеральского трупа – это уже побочный продукт.

Но вернемся к перебежчикам и коллаборантам. Похищенный Манекин – один из последних хоть сколь-нибудь известных “новоросских” пропагандистов. За исключением уж очень плотно раскрученных фигур – либо тех, у кого хватило ума сбежать в Россию не позднее 2014 года, всю верхушку ЛДНР уже заменили безликими, никому не известными ничтожествами под управлением российских кураторов.

Причём, и эти куклы тоже подлежат регулярной замене. В ещё большей мере это касается полевых командиров ЛДНРовских бандформирований. А украинских перебежчиков из Крыма массово утилизируют в различных локальных войнах: в том же ЛДНР, в Сирии или на Кавказе.

Вот свежая новость в Дагестане уничтожили объявленных в Украине в розыск за дезертирство подполковников Александра Байбутлова и Дениса Ракицкого , которые, как и 90% состава СБУ в Крыму, перешли на сторону оккупантов. В 2016-м их обоих наградили медалями “За возвращение Крыма” и отправили строить “русский мир” на Кавказ. Как и других предателей, Байбутлова и Ракицкого использовали на низовых должностях, как расходное мясо, посылая на самые опасные задания. Российская карьера бывших украинцев закончилась в поселке Балюрт Хасавюртовского района. Это типичный конец: так закончили свой путь уже несколько сот украинских перебежчиков.

Обрисовав таким образом российские перспективы, как для элитных силовиков, так и для предателей, обратимся к молдавским и к приднестровским событиям.

Одна из последних новостей с левого берега: “президент пмр” Вадим Красносельский уже открыто говорит в своём окружении о желании сложить с себя полномочия. Вот только едва ли ему это позволят. Если бывший “президент” Евгений Шевчук смог купить себе относительную безопасность и паспорт Кипра, слив в Молдову российско-приднестровский компромат, накопленный за пять лет, то Красносельскому торговать уже нечем. Ему и его окружению придется отрабатывать московское содержание, геройски умерев за Россию где-нибудь на сирийских или хасавьюртстких задворках – и это ещё в лучшем случае.

Источник – Сергей Ильченко, ava.md