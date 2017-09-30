Россия, вперед! В СССР!

Почему новая национализация не поможет российской экономике.

Громкие события, происходящие в российской экономике в последние недели, заставляют усомниться в бодрых заявлениях чиновников о преодолении кризиса. При этом само государство выглядит откровенно растерянным — в лучшем случае дело ограничивается пожарными спасательными операциями за государственный счет. Причем речь пока идет именно о спасении, а не о полноценной нормальной жизни.

Вот краткая хроника свежих вестей с полей российского «народного хозяйства». Скандальное банкротство авиакомпании ВИМ-Авиа с бегством собственника и сотнями тысяч застрявших в разных странах мира российских туристов. Экстренная санация двух крупнейших частных банковских групп России менее чем за месяц — банка «ФК Открытие» и Бинбанка, которые Банк России вынужден был взять под свой контроль.

Причем у собственников этих банков есть еще масса других важных для страны бизнесов — от крупнейшей в стране страховой компании «Росгосстрах» до пенсионных фондов, главных сетей по торговле бытовой техникой и нефтяных компаний. Придется ли экстренно спасать вместе с этими банками другие активы — вопрос пока открытый.

Признание банкротом крупнейшего машиностроительного холдинга «Тракторные заводы». Просьбы о помощи из бюджета от «Почты России» и еще одного банка из первой десятки — «Россельхозбанка» (он и так государственный, и его уже неоднократно докапитализировали из бюджета РФ).

Четвертый месяц подряд падает прибыль всех секторов российской экономики, кроме добывающего — и то только благодаря некоторому росту мировых цен на углеводороды.

При этом новая ползучая национализация и концентрация крупнейших бизнес-активов стране точно не помогут — без конкуренции, роста частных инвестиций и кардинального улучшения бизнес-климата ситуацию не исправить.

Пока чиновники наперебой рассказывают гражданам о возобновившемся экономическом росте, устойчивости банковской системы и выходе России из кризиса, хвастают рекордно низкой инфляцией в новейшей истории страны, происходят очевидные потрясения банковской системы и не менее громкие корпоративные банкротства, чем в самый разгар кризиса в 2015 году.

Почему это происходит именно сейчас? Потому что по существу ничего не меняется. Российская экономика продолжает находиться в фундаментальном тупике. Об исчерпанности сырьевой модели экономического развития, основанной исключительно на постоянном росте мировых цен на энергоносители, российские власти, в том числе президент, говорили еще в 2013 году — последнем пока докризисном. Уже тогда деловая активность и ее важнейший показатель — объем инвестиций — падали, а рост ВВП приближался к нулю.