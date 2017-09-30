США выделят Украине более 5 млн $ на обеспечение кибербезопасности

5 миллионов долларов будут выделены США Украине в рамках для помощи в сфере кибербезопасности.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович.

Уточняется, что данная сумма должна быть потрачена на развитие.

Ранее сообщалось, что помощник президента США по вопросам кибербезопасности Джош Стайнман на встрече с секретарем СНБО Александром Турчиновым заявил о том, что Соединенные Штаты Америки намерены изучить опыт Украины в противостоянии гибридной агрессии, которая ведется уже 4 года.

Напомним, что в конце июля на Украину обрушилась масштабная кибератака, которую спровоцировал вирус под названием Petya.А.

В результате была нарушена работа сайтов и внутренних систем десятков украинских компаний, а также правительства.

В результате кибератаки на компьютерные системы мира вирус-вымогатель Petya принес хакерам чуть больше $12 тыс.

22 августа в Украине зафиксировали новую волну кибератаки. Вредоносный файл загружался вместе с полученным электронным письмом.

Ранее сообщалось, 25 июля появился новый вирус BankBot. В десятках стран программа заразила смартфоны на базе Android. Троянский вирус Android.BankBot.211.origin требует у пользователей предоставление доступа к специальным возможностям (Accessibility Service). Получив доступ, вредоносная программа может управлять мобильными устройствами и получает доступ к конфиденциальной информации клиентов финансовых организаций.

Источник – ВВС