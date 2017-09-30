Как избавиться от “Газпрома”

Россия ведет гибридную войну с Украиной с применением многих видов оружия, один из которых – энергоресурсы.

Кремль «военизировал» торговлю энергоносителями между Россией и Украиной, чтобы навязать Украине статус «государства-клиента». Столкнувшись с угрозой прекращения газовых поставок в январе 2006 и 2009 годов, Украина вынуждена была пойти на дорогостоящие политические уступки Кремлю и принять необоснованно высокие цены «Газпрома».

Этот трюк стал возможен благодаря комбинации советской монополии на энергоресурсы вкупе с коррупцией. Энергетическая система Украины была построена во время СССР. Кремль долгое время «взращивал» в своих политических интересах несколько крупных украинских газовых трейдеров. За последние годы в Украине сменились трейдеры, но интересы Кремля остались прежними.

После Революции достоинства ситуация коренным образом изменилась. Сейчас Украине нужно построить открытый энергетический рынок, но для природного газа и электроэнергии сделать это не просто. Никакой рынок не может развиваться без альтернативных маршрутов поставок. Когда есть альтернатива, будут скорректированы как спрос, так и цены. Поэтому реальную энергетическую независимость Украина получит, лишь пользуясь преимуществами свободного европейского рынка.

Европейский союз считает так же, как и нынешнее украинское правительство. В январе 2009 года ЕС был потрясен ситуацией, когда «Газпром» в течение двух недель отрезал от газовых поставок 16 европейских стран. Тогда ЕС принял свой Третий энергетический пакет, который должен содействовать установлению справедливой конкуренции на открытом энергетическом рынке. Чтобы добиться этого, энергетические компании должны отделить сферу производства от распределения, что ведет к большей прозрачности и более широкому выбору для потребителей. В 2015 году Европейский союз пошел еще дальше, утвердив стратегию Энергетического союза, который должен будет сделать доступ к энергоресурсам более безопасным и стабильными для каждой из стран-членов ЕС. Успех этого проекта зависит от трансграничной связи. Украина является членом Европейского энергетического сообщества, поэтому все вышесказанное относится и к Украине.

Первым шагом на пути к свободному энергетическому рынку являются альтернативные маршруты поставок энергоресурсов. В 2014 году Украина начала получать природный газ из Западной Европы, главным образом, из Словакии, а также Польши и Венгрии. Благодаря альтернативным поставкам, «Нафтогаз» теперь может оспорить унизительную монополистическую власть российского «Газпрома». Несмотря на свою территориальную близость к российским производственным площадям и, соответственно, более низкие затраты на транзит, Украина платила за газ на 25% больше, чем Германия – за тот же объем газа.

Сотрудничество Украины с соседними рынками устранило эту российскую монополию. На западных границах покупать газ оказалось дешевле. Ожидается, что эти рыночные рычаги снизят стоимость «газпромовского» газа. По оценкам «Нафтогаза», с 2014 по 2016 год, Украина сэкономила $4,4 млрд. долларов на импорте энергоресурсов. Сейчас страна покупает газ у 15 поставщиков. С ноября 2015 года «Нафтогаз» прекратил закупки газа у «Газпрома», таким образом сняв политическое давление.

Несмотря на постоянные попытки «Газпрома» дискредитировать Украину и представить ее как ненадежного партнера в области транзита энергоресурсов, поставки газа в Европу через Украину были прерваны всего дважды, и оба раза ­ – не Украиной, а Россией. В 2016 году 46% поставок российского газа в Европу осуществлялись через территорию Украины. И хотя Россия по-прежнему угрожает безопасности и суверенитету Украины, Киев продолжает выполнять свои обязательства перед европейскими партнёрами и действует с максимальной ответственностью в сфере транзита.

С аналогичными проблемами Украина сталкивается и в отрасли электроснабжения, которая досталась стране в наследство от бывшего Советского Союза. Киев также должен объединить свою энергосистему с панъевропейской системой производства и передачи электроэнергии. Такая синхронизация возможна, но она потребует значительных технических и организационных мер. Создание надежной сети электропоставок между ЕС и Украиной позволит Киеву увеличить экспорт собственной электроэнергии в Европу.

ЕС и Украина могут и должны сближаться. Дальнейшая интеграция европейской и украинской инфраструктуры позволит усилить региональную энергетическую безопасность. А это беспроигрышный вариант для всех.

Источник – Андерс Аслунд, Ольга Белькова, “Новое Время”