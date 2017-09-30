США ужесточили санкции против российских компаний

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США усилило ограничительные меры в отношении ряда российских компаний, уже находившихся под санкциями.

Речь о поправках к двум директивам Распоряжения президента США 12662 о санкциях против России. Нововведение заключается в том, что сокращаются сроки кредитования физических и юридических лиц.

«Управление внешних активов казначейства Министерства финансов США выпускает поправки к Директиве 1 (охватывает финансовый сектор) и Директиве 2 (вопросы энергетического сектора), связанных с украинско-российским вопросом», − заявили в Минфине США.

Утверждается, что поправки внесены в соответствии с Законом «О борьбе с российским влиянием в Европе и Евразии 2017 года».

В частности, согласно изменениям, к Директиве 1 запрещается проводить операции, предоставлять финансирование или совершать другие денежные операции с определенными сроками или капиталом с компаниями, находящимися под санкциями, на срок более 14 дней. Ранее этот срок ограничивался 30 днями.

В энергетическом секторе в соответствии с поправками к Директиве 2 срок кредитования сокращается с 90 до 60 дней.

Источник – «Укринформ»