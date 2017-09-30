В Москве суд арестовал «украинских шпионов»

В пятницу, 29 сентября, Московский окружной военный суд арестовал россиян Анну Сухоносову и Дмитрия Долгополова, задержанных ранее в оккупированном Крыму по подозрении в шпионаже в пользу Украины.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении граждан России Анны Сухоносовой и Дмитрия Долгополова по статье 275 УК РФ (государственная измена), ФСБ РФ проведены неотложные следственные действия. Подозреваемые доставлены в Московский окружной военный суд. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», − сказано в сообщении.

Напомним, в оккупированном Симферополе ФСБ задержала двоих россиян, которые якобы «передавали спецслужбам Украины» информацию о деятельности Черноморского флота.

Источник – «Интерфакс»