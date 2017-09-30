Террористическо-фашистский интернационал

Как Владимир Путин собирает по всему миру фашистско-террористический интернационал и что из этого может выйти

По итогам выборов в Германии в российских государственных СМИ случился праздник. Не такой большой, как по случаю избрания Трампа, но тем не менее. Было видно, что комментаторам очень неприятно, что партия Меркель победила и, стало быть, сама Меркель сохранит пост федерального канцлера Германии еще на 4 года. Противно, конечно, но ничего иного никто и не ожидал. Такие подарки как с Трампом не случаются каждый год. Зато к российскому официозу пришло вполне ожидаемое счастье: партия «Альтернатива для Германии» набрала 13% и стала третьей силой в политике Германии.

Надо было видеть, с какой радостью комментировал этот успех «АдГ» в «Воскресном вечере» от 24.09.17 корреспондент «России 1» в Германии Михаил Антонов. На лице Ангелы Меркель внимательный взгляд Антонова разглядел надпись: «еще одна такая победа и я останусь без армии». Что касается успеха «АдГ», то радость сотрудника государственного телеканала вызвало то, что теперь любая проблема, в том числе и отношений с Россией, будет выноситься на обсуждение бундестага.

То, что «Альтернатива для Германии» является, безусловно, пророссийским анклавом в политическом поле Германии это факт. Они с самого начала выступали против санкций по отношению к России, а сейчас постоянно выступают за их снятие. Но это далеко не единственная и не главная причина радости российской информационной обслуги и их хозяев. Главная причина в том, что третьей политической силой в Германии стали люди, ментально и ценностно близкие к нынешнему российскому режиму.

Дело в том, что «Альтернатива для Германии» – это неонацисты. Там есть разные люди, но общий вектор и умонастроения именно таков. В Европе, при всей ее политкорректности, иногда называют вещи своими именами. Вице-премьер и глава МИДа Люксембурга Жан Ассельборн прокомментировал итоги выборов в ФРГ так: «70 лет спустя после окончания Второй мировой войны в парламенте снова неонацисты… Когда это происходит в Германии, это вызывает особый страх на фоне истории страны».

Лидеры «АдГ», естественно, не призывают повторить Холокост или немедленно развязать третью мировую. Но их позиция по отношению к Гитлеру и третьему рейху в точности такая же, как и официальная позиция путинского режима по отношению к сталинщине. Кандидат в канцлеры от «АдГ» Александер Гауланд потребовал от немцев «перестать испытывать стыд» за преступления нацистов и «начать гордиться усилиями немецких солдат во время двух мировых войн». Переведите эти слова на русский язык, замените нацистов на сталинистов и вполне можно вставлять хоть в рот любому сталинисту от Старикова до Проханова, хоть в выступление Путина.

Банальное «скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты» не всегда истинно как в межличностных отношениях, так и в международной политике. Но, тем не менее, совет изучать друзей весьма практичен. Союзниками Путина на Ближнем Востоке являются террористы «Хезболлы», фанатики из Корпуса стражей Исламской революции и войска диктатора Асада. В странах Европы путинский режим поддерживает большинство неонацистских партий в диапазоне от Альянса за будущее Австрии и венгерского «Йоббика» до Национал-демократической партии Германии.

Наиболее близкий круг «друзей России» – это те страны, которые на официальном уровне признали законной аннексию Крыма. Таких стран – шесть: Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия и Северная Корея. Нищие страны, в которых либо диктатура, либо гражданская война, либо и то и другое вместе.

Северная Корея и Россия – это отдельная история. Исторически КНДР связана с Россией пуповиной с самом буквальном смысле слова. Поскольку сам факт рождения этой страны был бы невозможен без прямого участия СССР. И строилась эта страна под чутким руководством и при активном участии Советского Союза. До «крупнейшей геополитической катастрофы 20-го столетия» СССР был главным экономическим партнером КНДР. После распада СССР это место занял Китай. В последние годы Россия восстанавливает экономические отношения с КНДР. В период с 2012 по 2014 годы Россия списала все долги Северной Корее на сумму около $ 11 миллиардов.

Сегодня КНДР – одна из главных угроз на планете. Тот ракетно-ядерный шантаж, который использует северо-корейский режим в общении с остальным миром вполне реально может кончиться катастрофой. Никто, кроме нескольких кривляк, собирающихся в ток-шоу российских телеканалов не сомневается в том, что ядерным оружием и ракетами обеспечивает режим Ким Чен Ына именно Россия. Что самостоятельно Северная Корея ничего подобного произвести не может. Вопрос – зачем?

Самый очевидный ответ: чтобы создать проблемы США и отвлечь их силы и внимание от того, что делает Путин в Украине и в Сирии. Полагаю, что это лишь часть истины. Мы за 18 лет довольно неплохо познакомились с внутренним мира Путина и его ближайшего окружения. И в том, что в случае, если вдруг Кремль под ними зашатается, они вполне могут устроить мировой пожар, у меня лично никаких сомнений нет. Устраивать третью мировую в термоядерном варианте, да еще своими руками? Чтобы самим погибнуть в ее пламени?

Дураков нет. А вот организовать локальный ядерный конфликт на расстоянии 6 с лишним тысяч километров от столицы России и мест проживания основной части популяции – почему бы и нет. Разговоры о том, что у нас с КНДР общая граница и что на Дальнем Востоке живут наши люди, которые неминуемо пострадают, могут вести граждане, которые никогда не видели Путина. Не слышали его «она утонула» и не видели его фирменной улыбочки при произнесении этих слов. Не знают о том, как он отдавал приказы (отдавал лично, или соглашался с убийцами) об уничтожении заложников в Беслане и Норд-Осте. Не слышали, как он радостно рассказывал о том, что мы замечательно испытываем наше оружие на живых людях в Сирии, где счет убитых по приказу Путина идет уже на десятки тысяч.

В Дальневосточном федеральном округе живет 6 миллионов человек. Это 4% населения страны. В других странах, находящихся в зоне конфликта поражения в случае (не дай бог!) локальной ядерной войны, развязанной Ким Чен Ыном – около полумиллиарда. Это обе Кореи, Япония и густонаселенные районы Китая по побережью Желтого и Восточно-Китайского моря, включая Шанхайскую, Пекинскую агломерации, Гонконг, Тайвань и другие регионы с миллионами жителей. Для Путина это же простая арифметика: разница в количестве предполагаемых жертв – на два порядка больше «у них» чем «у нас». И в том, что этот последний козырь в крайнем случае Путин вытащит из рукава, не приходится особо сомневаться. Уничтожить чужими руками стратегических партнеров США, резко ослабить Китай и при этом остаться в стороне – вполне реальная комбинация для профессионального провокатора, каким является президент России Владимир Путин.

Сформировавшиеся в первой половине 20 века фашистские режимы и режим коммунистической диктатуры общими усилиями устроили Вторую мировую войну. Сегодня в России сформировался режим фашистского типа. Все признаки налицо: культ традиции, господство иррационализма и неприятие либерализма в культуре и политике, игра на чувстве национальной ущемленности (зависть-ненависть к Западу) и презрение к пацифизму и гуманизму, популизм и культ смерти (гордимся числом павших в ВОВ), отвращение к парламентаризму и прочим демократическим заморочкам, культ силы – можно по одному разобрать все 14 признаков «вечного фашизма» из знаменитого эссе Умберто Эко и все они лягут в портрет путинской России как влитые.

Фашизм не может не порождать войну. Путинизм уже породил несколько войн: грузинскую, украинскую и сирийскую. В ситуации, когда его с одной стороны пытаются ограничивать санкциями, а с другой заигрывают, пытаясь задобрить и умиротворить, путинский режим непременно начнет войну еще более страшную и кровавую, причем чужими руками. Главное отличие от ситуации 20 века в том, что человечество точно знает, чем кончается фашизм. Теперь важно, чтобы ведущие страны мира узнали лицо фашизма в путинском режиме и смогли предотвратить то, что он несет в себе миру. Мы слишком часто повторяем фразу, что «история ничему не учит». А может, стоит как-то подготовиться, почитать учебники. Ведь предстоящий экзамен может оказаться последним и без права пересдачи…

Источник – Игорь Яковенко