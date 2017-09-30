Замначальника Нацполиции хочет взять на поруки фигурантов “дела Майдана”

Заместитель начальника Национальной полиции Александр Фацевич намерен взять на поруки подозреваемых по делу Майдана бывших высокопоставленных сотрудников МВД.
Соответствующее ходатайство он направил в Печерский районный суд Киева.
“Да, я написал соответствующее ходатайство о взятии их на поруки”, – сказал Фацевич.
По словам заместителя председателя Нацполиции, его подчиненным вручили подозрение именно сейчас потому, что прокуратуре нужно выполнить показатели, ведь за три года еще никто из виновников не был привлечен к ответственности за события во время Революции достоинства.
Напомним, ГПУ сообщила о подозрении в преступлениях против активистов Евромайдана трем бывшим высокопоставленным чиновникам МВД Украины.
Источник – “УНН”