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Новости

Замначальника Нацполиции хочет взять на поруки фигурантов “дела Майдана”

"УНН"
30 сентября 2017
Заместитель начальника Национальной полиции Александр Фацевич намерен взять на поруки подозреваемых по делу Майдана бывших высокопоставленных сотрудников МВД.

Соответствующее ходатайство он направил в Печерский районный суд Киева.

“Да, я написал соответствующее ходатайство о взятии их на поруки”, – сказал Фацевич.

По словам заместителя председателя Нацполиции, его подчиненным вручили подозрение именно сейчас потому, что прокуратуре нужно выполнить показатели, ведь за три года еще никто из виновников не был привлечен к ответственности за события во время Революции достоинства.

Напомним, ГПУ сообщила о подозрении в преступлениях против активистов Евромайдана трем бывшим высокопоставленным чиновникам МВД Украины.

Источник – “УНН”

Tags: Евромайдан, Нацполиция, суд

© Гуляй Поле

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