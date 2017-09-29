Как и зачем Путин устроил этноцид русского народа в Украине

Государственная дума 27 сентября единогласно приняла заявление «О недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках». В заявлении депутаты в единодушном порыве осудили новую редакцию закона «Об образовании», подписанную Петром Порошенко 25.09.17. Больше всего депутатов возмутило то, что закон устанавливает украинский язык языком образовательного процесса в учебных заведениях страны. В гневе российские депутаты назвали этот закон «актом этноцида» русского народа в Украине

.До этого почти аналогичным образом отреагировал на этот закон венгерский министр иностранных дел, который заявил, что из-за этого акта «Венгрия заблокирует и наложит вето на любой шаг Украины на пути к дальнейшей евроинтеграции».

Этноцид – политика целенаправленного уничтожения национальной идентичности, самосознания народа. Может осуществляться двумя методами: физического уничтожения народа, то есть методом геноцида и путем принудительной ассимиляции, то есть путем создания условий для потери народом своего национального самосознания и замены его самосознанием другого народа. То, что в Украине идет «геноцид русского народа», могут заявлять лишь умалишенные, или прикидывающиеся ими «эксперты» политических ток-шоу российских телеканалов. Что касается ассимиляции, то она, действительно, происходит. И есть реальные причины, которые подталкивают этот процесс. Но эти причины по большей части находятся за пределами Украины, а именно к востоку от ее государственной границы.

На территории Украины почти весь 20 век шел процесс русификации населения. По данным переписи населения 1926 года в Украине было 9,23% русских, по переписи 1989 года – 22,07%. Через десятилетие после создания суверенного государства по данным переписи населения в Украине число русских уменьшилось: их стало 17,28%.

Следующая перепись в Украине запланирована на 2020 год, и она, скорее всего, покажет резкое сокращение доли русских. По данным опроса социологического центра Разумкова, проведенного в 2017 году, лишь 6% опрошенных граждан Украины сказали, что они русские. При этом опрос показал, что для русских в Украине характерна «биэтничность», то есть отнесение себя к двум народам одновременно: к русским и украинцам. А в случае уточняющего вопроса: к какому народу вы бы себя отнесли, если бы пришлось выбирать, большая часть «биэтничных» сделали выбор в пользу украинской этничности.

Процесс резкого сокращения доли людей, считающих себя русскими, происходит во всех постсоветских республиках, кроме, пожалуй, Белоруссии. Показательны данные по изменению количеству граждан, разговаривающих дома на русском языке. Вот сведения по четырем постсоветским странам:

1994 2016

Казахстан 33,7% 20,7%

Латвия 40,5% 29,8%

Эстония 33,3% 23,4%

Грузия 6,4% 1,1%

В Украине этот процесс идет более мучительно и более интенсивно. Мучительность связана с большей этнической близостью украинского и русского народов по сравнению, например, с казахским. Интенсивность связана, прежде всего, с войной, которую Россия развязала против Украины. Но не только с самой войной, но и с тем, что Украина до сих пор находится в информационном пространстве, контролируемом Россией. И это пространство до краев заполнено такой неприкрытой ненавистью к Украине, что быть русским в Украине становится проблемой. Я не имею в виду отношение окружающих, поскольку, будучи русским, ни разу во время своих посещений Украины в последние годы не ощутил неприязни к человеку, говорящему на русском языке. Речь именно о самосознании. О проблеме человека, живущего в Украине, соотносить себя с «русским миром», с Россией – государством-агрессором, с русским языком, на котором круглосуточно льются потоки лжи на Украину и украинский народ.

В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 27.09.17 обсуждали, естественно, «этноцид» в Украине и американскую ядерную угрозу. Вот несколько цитат, после которых легче будет понять, почему русские в Украине, желая остаться патриотами своей страны, стремительно теряют свою русскость.

«Политолог» Сергей Михеев: «Главной идеей Украины является предательство!».

«Востоковед» Евгений Сатановский рассказывает, как Украина снабжает оружием весь мир. Мимоходом замечает, что «если США даст Украине летальное оружие, то его немедленно продадут в Донбасс». После чего «востоковед» Сатановский демонстрирует редкие познания в «альтернативной географии». Он открывает страшную тайну. Оказывается, «все 90-е танки колоннами через Туркменистан шли талибам от Украины».

Я довольно долго вглядывался в карту, пытаясь представить себе оптимальный маршрут танкового транзита: Украина – Талибан. Получилось два танковых потока: южный – Украина-Румыния-Болгария-Турция-Азербайджан-Афганистан, и северный – Украина-Россия-Казахстан-Узбекистан-Афганистан. Вполне вероятно, что на следующей передаче «востоковед» Сатановский расскажет, что украинцы вырыли тоннель «Киев-Кабул» и по нему до сих пор перебрасывают талибам бронетехнику.

В обсуждении американской агрессии тоже не прошли мимо Украины. Это сделал израильский «общественный деятель» Яков Кедми, который сообщил, что «американцы панически боятся стратегических ядерных сил России». И поэтому за их сокращение «надо взять с американцев полную плату, например, Украину».

На фоне совершенно маниакальных высказываний Михеева и Кедми, поведение Ж. в этот раз выглядело вполне невинной клоунадой. Сначала он принялся объяснять, почему СССР развалился. Оказывается, это потому, что его лидеры, Андропов и Горбачев были из деревни. «Они – деревенские!» – радостно орал Ж. – «И к тому же оба – южане!». На что Соловьев ехидно спросил: «А вы откуда?». – «Я – из Азии!», – завопил Ж. – «Я – Чингизхан!». И пользуясь некоторым замешательством обитателей студии, явно не ожидавших увидеть так близко «повелителя Вселенной», Ж. принялся объяснять, почему русская армия сильнее американской, несмотря на разницу в расходах в пользу последней. «Основные расходы американской армии – туалетная бумага, мороженое и операции трансвеститов», – сообщил Ж. И с гордостью продолжил: «А нам туалетная бумага не нужна! У нас в каждой комнате для солдат – биде. Чистая водичка – прекрасно!».

Если бы не война, политические ток-шоу и ряд других передач российского ТВ вполне можно было бы смотреть как сатиру, точнее, как самопародию. Проблема в том, что под эти шуточки и хохмочки Россия продолжает убивать граждан Украины. И поэтому кривляния этих клоунов вызывают не улыбку, а отвращение.

Этноцид русского народа в Украине, действительно, существует. Его целенаправленно проводит Россия усилиями своих военных и своего телевизора.

Источник – Игорь Яковенко