Поклонская выдумала. Никто за “Матильду” в Крыму не пострадал

Так называемый депутат Госдумы Наталья Поклонская ранее заявившая, что «крымских прокуроров» уволили и лишили гражданства РФ из-за их принципиальной позиции касательно фильма «Матильда», не назвала фамилий уволенных.

Как сообщил в крымский «активист» Талипов выяснилось, ни один из трех «прокуроров» не пострадал из-за «Матильды»: один попался на взятке, один на мошенничестве, третьего уволил за незаконное приобретение гражданства РФ.

«Всего уволено три прокурора из симферопольской прокуратуры, один за взятку, один за мошенничество, Шкитов Александр Федорович уволен с должности заместителя прокурора города Симферополя за незаконное приобретение гражданства РФ. Вот чем закончилась проверка вынесенного им предостережения в адрес кинотеатров. Думаю, там еще будет и уголовное дело в отношение него, превышение полномочий», ‒ написал Талипов.

По его предположению, Шкитов прибыл на полуостров после «Крымской весны» по приглашению Поклонской. Известно, что ранее «прокурор» работал в Генеральной прокуратуре Украины и был обвинителем по делу Юрия Луценко. В Крыму он стал известен после вручения предостережения проукраинской крымскотатарской журналистке Лиле Буджуровой. По информации Талипова, Шкитов также занимался делом «фашиста-москаля» в книге администрации Симферополя.

Источник – Александр Талипов