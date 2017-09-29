Шредер возглавил совет директоров “Роснефти”

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер официально возглавил совет директоров нефтедобывающей компании “Роснефть”.

В пятницу, 29 сентября, прошло внеочередное собрание акционеров “Роснефти”, на котором был избран новый состав совета директоров компании. В него вошли, кроме Шрёдера, министр энергетики России Александр Новак, помощник президента России Андрей Белоусов, главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, управляющий директор компании Nord Stream AG Артур Маттиас Варниг, а также еще шесть человек, в том числе представители британской BP и нового акционера QHG Oil Ventures.

“Прежде всего, я действительно очень рад, что меня избрали не только как члена совета директоров, но также и председателя”, – заявил Шрёдер журналистам после собрания.

Напомним, что в 2016 году бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер также возглавил совет директоров компании Nord Stream 2 AG, которая создана для строительства газотранспортной системы “Северный поток – 2”. Он же руководил консорциумом по первому “Северному потоку”, где его зарплата составляла 250 тыс. евро.

11 августа 2017 года стало известно, что правительство РФ выдвинул Шрёдера в совет директоров “Роснефти”. Свою заработную плату за работу в “Роснефти” экс-глава правительства ФРГ оценивает примерно в 350 тыс. долларов США (298 тыс. евро).

Герхард Шрёдер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. Ранее он критиковал европейские санкции против “Роснефти”, наложенные за действия России в Украине.

Источник – РИА Новости