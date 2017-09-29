Поклонская утверждает, что противников “Матильды” лишают гражданства РФ

В Крыму оккупанты уволили и лишили гражданства РФ «прокуроров», выступивших против фильма «Матильда».

Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщил Крыминформ со ссылкой на так называемого депутата Госдумы Наталью Поклонскую.

«Сразу после внесения предостережения руководителям кинотеатров о недопущении нарушения закона, в отношении сотрудников прокуратуры, которые выполнили требования законодательства, руководством была инициирована проверка законности получения ими гражданства РФ в период Крымской весны. Сейчас получение ими российского гражданства отменено, сотрудники уволены из органов прокуратуры», – рассказала Поклонская.

По её словам, эти «прокуроры» остаются в России. Более того, «депутат» считает, что они достойны только уважения, как «те люди, которые шли со мной в одном ряду по обеспечению безопасности и законности проведения референдума в Крыму».

«Именно благодаря им в самый сложный период была сохранена прокуратура Республики Крым. Это те люди, за которых я ручаюсь, никогда не отступлю и не брошу их в беде», – отметила она.

Ранее адвокат режиссёра Алексея Учителя заявил, что «зампрокурора» Симферополя направил в адрес симферопольского кинотеатра предостережение от показа трейлера фильма «Матильда» после обращения Поклонской. Позже стало известно, что «прокуратура» Крыма начала проверку действий своих сотрудников. 15 августа предостережение было отменено.

Источник – Крыминформ