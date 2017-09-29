Два руководителя Нацполиции подозреваются в преступлениях против майдановцев

ГПУ сообщила о подозрении в преступлениях против активистов Евромайдана трем бывшим высокопоставленным чиновникам МВД Украины

Двое из которых сейчас занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины, написал в Facebook народный депутат Игорь Луценко, передает.

Как отмечается, подозрения объявлены из-за препятствования митингам активистов Евромайдана, организованного экс-президентом Виктором Януковичем и другими высокопоставленными должностными лицами.

В частности, это воспрепятствование выражалось в разработке проектов Кабинета министров, которые предоставляли правоохранителям разрешение на применение гранат российского производства против активистов в феврале 2014 года.

Также подозрение касается координации силовиков во время вооруженного разгона митингующих 18-19 февраля 2014 года.

Кроме того, одному из них сообщили о подозрении по факту взяток правоохранителям для поощрения к разгону митингующих на Евромайдане. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.

Источник – “ДС“