Оккупация курорта

Принято считать, что российские чиновники относятся к Западу с какой-то шизофренической раздвоенностью.

С одной стороны, они вывозят туда наворованные деньги, детей, жен, любовниц и при первом же шухере бегут именно в западном направлении. А с другой − проклинают Запад, стараются его всячески ослабить и расколоть. Однако никакого противоречия в этом нет. Второе вполне логично вытекает из первого. Путинские власти одновременно вожделеют и ненавидят Запад, как лиса ненавидит виноград, до которого не может дотянуться, чтобы сожрать. Хотя российские начальники уже обзавелись многочисленной челядью из западных политиков и журналистов (типа бедолаги Шредера), они все равно не чувствуют себя на Западе полноправными хозяевами (как привыкли в России). Для путинских силовиков и олигархов это возмутительное нарушение естественного порядка вещей, при котором они − природные господа, а все остальные − обслуживающие их рабы.

Главная причина подобного безобразия, с их точки зрения, в том, что в мире еще существуют такие глупости, как демократия, правовое государство, права человека. Вот это все они и хотят уничтожить, подчинив Запад себе. Чтобы приезжать туда уже не на птичьих правах чудаковатых богачей из дикой страны, а как полновластные хозяева. Чтобы не боятся, что какой-нибудь местный «комиссар Катанья» арестует их активы, а набедокуривших детей (задавит, например, «родная кровь» по пьянке кого-нибудь местного лоха) упрячет за решетку. Они хотели бы ощущать себя в Европе, как в собственном загородном поместье, на личном курорте, где есть частный банк и школа для детей.

Российская верхушка стремится разрушить или хотя бы максимально ослабить западную демократию, чтобы «приватизировать» Запад (как в прошлом Россию). Именно с этой целью она поддерживает там антидемократические, ксенофобские силы. Огромные средства (по последним оценкам около триллиона долларов), вывезенные ей за рубеж, работают как «грязная бомба» под демократией. Гибридная война − эта попытка путинской олигархии не только гарантировать неприкосновенность вывезенных на Запад капиталов, но и осуществить рейдерский захват демократических стран.

Источник – Игорь Эйдман