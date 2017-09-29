Россия продает донбасский уголь, деньги – террористам

Об этом заявил заместитель министра экономики РФ Сергей Назаров.
По его словам, Россия это делает якобы для того, чтобы боевики могли платить пенсии и покрывать другие социальные нужды жителей оккупированных территорий Украины.
Как заявил Назаров, боевики присылают в Россию около миллиона тонн угля ежемесячно через захваченный российскими силами участок украинской границы.
Потом краденый украинский уголь Москва реэкспортирует в третьи страны через свои морские порты.
Таким образом, чиновник подтвердил обвинения со стороны Украины в том, что Россия налаживает торговые связи для боевиков.
“Они решают все свои проблемы с социальной инфраструктурой, бюджетом и пенсиями”, – сказал Назаров, добавив, что он присматривает за “проектами в транспортном, торговом, энергетическом, налоговом и финансовом секторах” террористов.
Источник – Bloomberg