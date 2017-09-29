123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Россия продает донбасский уголь, деньги – террористам

 Bloomberg
29 сентября 2017
Россия продает на международных рынках добытый на оккупированных территориях Донбасса уголь

Об этом заявил заместитель министра экономики РФ Сергей Назаров.

По его словам, Россия это делает якобы для того, чтобы боевики могли платить пенсии и покрывать другие социальные нужды жителей оккупированных территорий Украины.

Как заявил Назаров, боевики присылают в Россию около миллиона тонн угля ежемесячно через захваченный российскими силами участок украинской границы.

Потом краденый украинский уголь Москва реэкспортирует в третьи страны через свои морские порты.

Таким образом, чиновник подтвердил обвинения со стороны Украины в том, что Россия налаживает торговые связи для боевиков.

“Они решают все свои проблемы с социальной инфраструктурой, бюджетом и пенсиями”, – сказал Назаров, добавив, что он присматривает за “проектами в транспортном, торговом, энергетическом, налоговом и финансовом секторах” террористов.

Источник – Bloomberg

Tags: донбасс, россия, уголь

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены