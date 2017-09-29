Россия продает донбасский уголь, деньги – террористам

Россия продает на международных рынках добытый на оккупированных территориях Донбасса уголь

Об этом заявил заместитель министра экономики РФ Сергей Назаров.

По его словам, Россия это делает якобы для того, чтобы боевики могли платить пенсии и покрывать другие социальные нужды жителей оккупированных территорий Украины.

Как заявил Назаров, боевики присылают в Россию около миллиона тонн угля ежемесячно через захваченный российскими силами участок украинской границы.

Потом краденый украинский уголь Москва реэкспортирует в третьи страны через свои морские порты.

Таким образом, чиновник подтвердил обвинения со стороны Украины в том, что Россия налаживает торговые связи для боевиков.

“Они решают все свои проблемы с социальной инфраструктурой, бюджетом и пенсиями”, – сказал Назаров, добавив, что он присматривает за “проектами в транспортном, торговом, энергетическом, налоговом и финансовом секторах” террористов.

Источник – Bloomberg