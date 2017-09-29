Двух пропагандистов “ДНР” осудили на 9 лет

В Житомирской области суд приговорил двух человек к девяти годам тюрьмы за содействие деятельности террористической организации “ДНР”

Уголовное производство рассматривал Андрушевский районный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Согласно приговору суда, обвиняемые обеспечили возможность для распространения “ДНР” материалов, необходимых для осуществления террористической деятельности, создали в сети Интернет трансляционные сервисы для телеканала “Новороссия ТВ” с возможностью общедоступного ознакомления пользователей с материалами.

Также, один из них распространял с использованием средств массовой информации материалы с публичными призывами к совершению террористического акта и совершал умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни, на унижение национальной чести и достоинства украинского народа.

Один из обвиняемых признан виновным в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины и назначено наказание – лишение свободы сроком до 9 лет. Другого суд признал виновным в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), ч. 1 ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины и по совокупности преступлений назначил наказание – лишение свободы сроком до 9 лет.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводило Управление Службы безопасности Украины в Житомирской области. В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.

В прокуратуре не назвали имена осужденных. По данным СМИ их зовут Дмитрий Василец и Евгений Тимонин.

Источник – “ДС“