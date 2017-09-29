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Новости

В Крыму арестовали “украинских шпионов”

ФСБ
29 сентября 2017

В оккупированном Симферополе ФСБ задержала двоих россиян, которые якобы «передавали спецслужбам Украины» информацию о деятельности Черноморского флота.

Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщила пресс-служба ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Симферополе задержаны граждане России Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович.
Указанные лица собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота», ‒ сказано в релизе.

ФСБ России сообщает, что возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена». Ведется «следствие».

Источник – ФСБ

Tags: крым, фсб, шпионы

© Гуляй Поле

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