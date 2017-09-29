В Крыму арестовали “украинских шпионов”

В оккупированном Симферополе ФСБ задержала двоих россиян, которые якобы «передавали спецслужбам Украины» информацию о деятельности Черноморского флота.

Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщила пресс-служба ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Симферополе задержаны граждане России Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович.

Указанные лица собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота», ‒ сказано в релизе.

ФСБ России сообщает, что возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена». Ведется «следствие».

Источник – ФСБ