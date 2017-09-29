Замминистра соцполитики Александр Привалов связан с Гиркиным

Замминистра соцполитики Александр Привалов, в кабинете которого накануне прошел обыск, замешан во многих незаконных аферах еще со времен своей работы в прокуратуре Енакиево, а также возил в Славянск “гуманитарку” наемникам Гиркина в 2014 году

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Тим Златкин.

“Это м*рло в конце 2013 года, работая в прокуратуре Енакиево, тупо х*рил уголовные дела братков криминального авторитета Батуры. Да-да, именно тех самых головорезов, которые вместе с горловской группировкой Армена ошивались титушнёй со стороны Михайловской площади на Антимайдане. Они же активно участвовали и в захвате Горловского, Дружковского и Константиновского горотделов милиции. Сашенька Привалов им старательно в этом помогал и содействовал”, – написал волонтер.

По его словам, Привалов вместе с пособниками террористов “ДНР” возил в Славянск “гуманитарку” наемникам Гиркина-Стрелкова в 2014 году.

“Мне лично эта мразь запомнился отказным материалом (закрытием уголовного дела) по факту изнасилования местным таксистом двух школьниц. История задолго до Майдана была. Года полтора или два назад это создание всплыло в замах министра соцполитики Ревы. И активно гадило в колодец волонтёрам, всячески запрещая ввоз в Украину автомобилей для АТО и медицинской гуманитарки”, – пишет Златкин.

Волонтер также утверждает, что Привалов недавно засветился в коррупционных схемах по усыновлению/удочерению сирот Украины иностранными гражданами.

Как сообщалось, утром 28 сентября в Министерстве социальной политики силовики проводили обыски с изъятием документов. Позже в ГПУ объяснили, что расследуется уголовное производство в отношении чиновников Минсоцполитики по факту содействие ими руководителям коммерческих структур в осуществлении незаконного импорта товаров на территорию Украины без уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет, а также по факту хищения в особо крупных размерах бюджетных средств, направленных на оздоровление детей школьного возраста и социальной не защищенных категорий населения. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Источник – “ДС”