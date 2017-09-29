Украинские хакеры узнали, как замглавы АП РФ Сергей Кириенко “кинул” банк

Хактивисты Украинского Киберальянса (UCA) и КиберХунты передали волонтерам международного разведывательного сообщества InformNapalm скан-копии документов, которые раскрывают детали реализованной в 1996 году финансовой махинации первым заместителем руководителя администрации президента РФ Кириенко Сергеем Владленовичем в размере 840 миллионов рублей.

Напомню, что ранее украинскими хактивистами были взломаны компьютеры из приемной помощника президента РФ Владислава Суркова, и депутата РФ Константина Затулина

Перед тем как покинуть пост главы правления банка «Гарантия», Кириенко реализовал классическую банковскую аферу. 30 августа 1996 года между гражданином РФ Кириенко С. В. (паспорт серии VII-АГ № 723330, выдан 29 августа 1978 года отделом внутренних дел города Сочи) и коммерческим банком НСКБ «Гарантия» был заключен кредитный договор на сумму 840 млн. российских рублей (приблизительно 157 тысяч долларов США по тогдашнему курсу) сроком на 25 лет под 12 процентов годовых на потребительские цели для сотрудников банка. Кредитный договор со стороны банка подписан заместителем председателя правления банка Китаевым В.В.. Деньги, по договору, должны были поступить на счет № 716300716324 в банке «Гарантия».

После подписания договора кредитования, Кириенко подписывает распоряжение для бухгалтерии банка: перевести средства в размере 840 млн. российских рублей с ссудного счета №716300716324 по договору № 01-129 от 21 августа 1996 года в ПАБ «Нижний Новгород», код 755, на расчетный счет 100467654 ЗАО «Нижегородский Дом», ИНН 5257010426 (ЗАО «Нижегородский Дом» на текущий момент ликвидировано, является учредителем пяти компаний: ЗАО «СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ-НД», ООО «КАРКАС-НД», АО «ВВЦ-АУДИТ», ЗАО «Л-АВТО», ООО «БЕЗОПАСНОСТЬ-НД» ). Указанное распоряжение было выполнено 3 сентября 1996 года. 4 сентября 1996 года между гражданином РФ Кириенко С.В. и НСКБ «Гарантия» было подписано дополнительное соглашение по договору кредитования от 30 августа 1996 года про внесение изменений к пункту 2.1. договора, который касается порядка выплат по кредиту. Данное соглашение изменило условия выплат — было договорено, что всю невыплаченную Кириенком сумму долга банк обязуется самостоятельно погасить за счет денег от чистой прибыли.

Таким образом, Кириенко С.В., используя свое служебное положение главы правления банка, реализовал финансовую аферу, в результате которой завладел денежными средствами на сумму в размере 840 миллионов рублей.

Из открытых источников нам стали известны контактные данные одного из сотрудников налоговой инспекции Нижнего Новогорода: Пашик Манукян, в 1996 году проводил проверку в НСКБ «Гарантия». Вот что он пишет в одном из своих комментариев: «Когда я, с 1994 по 1998 годы, работал в налоговой инспекции по Нижнему Новгороду, Сергей Кириенко возглавлял банк «Гарантия», и в 1996 году я проверял данный банк. Тогда сотрудники нашего отдела предупреждали со словами, «Пашик, смотри, Кириенко друг губернатора Немцова». Надо отметить, что для пенсионеров-вкладчиков, годовой процент был выше остальных. По моему, был 35%.».

Копии документов мы опубликовали, схему аферы расписали и даже указали на потенциального свидетеля, которому можно задавать неудобные вопросы. Мяч на стороне российских антикоррупционеров. Что же до волонтеров InformNapalm, то они продолжают анализировать данные «Львовского метрополитена», который открыл новую станцию под администрацией президента РФ.

Источник – informnapalm.org