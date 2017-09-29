Итальянский резидент на российском телевидении (ВИДЕО)

Навальный нашёл иностранную недвижимость и документы пропагандиста Владимира Соловьёва.

Лжецы, лицемеры, пропагандисты — именно они основа этой власти, а никакая не Росгвардия или Памфилова с её фальсификациями на выборах.

Телеведущие, участники телешоу и продюсеры с аккуратненькими причёсочками — именно они худшие люди страны и сделали больше всего для превращения России в отсталую страну третьего мира. При этом сами они на каждый новый год, майские праздники и в августа обязательно выезжают за границу, где охают «как же хорошо в Европе» и пьют кофе из малюсенькой кружечки.

Это видео мы сделали потому, что очень часто можно услышать разговоры о том, как им в душе тяжело. Они вынуждены врать. Бедняжки делают это потому, что тв — их профессия, больше они ничего не умеют. Не голодать же им?

Помните, некоторое время назад, была даже такая шутка: а правда, что Екатерина Андреева напивается после каждого эфира?

Ну так вот. Нам очень хочется показать, что нет: не напиваются (если только шампанским от счастья), не голодают, не страдают, не переживают.

Живут себе прекрасной жизнью и зарабатывают столько, сколько на том же самом Западе они не заработали бы никогда.

Конечно, люди «в тусовке» и так всё знают. Но мы хотим рассказать, а главное показать, широкой публике.

Поэтому очень вас прошу помочь нам с распространением ролика.

Встречайте первого героя — вы его все очень любите. Наводим наш прожектор на Владимира Соловьёва. О его имуществе написано и сказано очень много, ничего супернового мы не открываем, но зато впервые всё показываем и прилагаем документы.

Один из самых лживых и наглых пропагандистов. Он врёт прямо даже с какой-то лихостью, вообще не стесняясь менять свою позицию на 180°, как будто так и надо.

Человек он в сущности бездарный и проходил по разряду ведущих третьего сорта в те времена, когда на ТВ была конкуренция.

Зато во времена цензуры он расцвел. И очень, ОЧЕНЬ разбогател.

Мы оцениваем минимальный размер состояния Соловьёва в миллиард рублей. Это только то, что он никак не может скрыть, и подтверждается документально. Думаю, что если прибавить сюда деньги на российских и зарубежных счетах, а также наличные в чемодане под кроватью, то цифру надо будет удвоить.

Итак.

1. Первый существенный объект недвижимости купили этому омерзительному жулику мы с вами. Новая Газета опубликовала документ, согласно которому мэрия Москвы подобрала ему квартиру 160 метров в элитном доме на Долгоруковской и продала по цене 2,5 миллиона рублей. При том, что при минимальная рыночная цена таких апартаментов в год покупки — 13 миллионов. История довольно известная, я сам про неё много писал.

Дом, в котором Соловьев «купил» 160-метровую квартиру за 2.5 миллиона рублей

За это мы, кстати, отправим на скамью подсудимых и Соловьёва, и тех, кто квартиру давал. В чистом виде хищение.

2. Дальше наш мальчик покупает ещё две квартиры (выписка и выписка) в этом доме, увеличив площадь своего элитного имущества до 450 квадратных метров. Сегодняшняя цена этой недвижимости 250 миллионов рублей.

3. Тут мы доходим до пункта «почему сотрудникам ФБК надо оплачивать окулистов». ДА ПОТОМУ ЧТО У НАС ТЕЧЁТ КРОВЬ ИЗ ГЛАЗ.

Ведь мы сняли для вас дачу Соловьёва под Переделкино, и она явно строилась по его проекту — ведь это самое уродливое здание, которое когда-либо снимал ФБК.

Переделкинская дача Соловьева

Но огромное. 1046 метров. И стоит прилично. Земли тоже прилично — 60 соток. По аналогии с похожими домами рядом — порядка 400 миллионов рублей.

Все выписки на российскую недвижимость Владимира Рудольфовича желающие могут изучить тут. Там официальные документы и на квартиры, и на дачу, и на землю.

4. Bene, ammetti, stai aspettando questo. Конечно. Мы покажем вам её. Бабене.

Вот она, его прелесть.

Знаменитая вилла Соловьёва на озере Комо. Он её не строил, а просто купил, поэтому вилла правда классная. Впервые на экранах.

Изначально была оформлена на американскую фирму нашего ревностного патриота, но потом он переоформил её на себя.

Свежая кадастровая выписка на дом Соловьева на Комо.

«Старая» выписка на недвижимость Соловьева в Комо. Была оформлена на американскую фирму Honour International (с представительством в Италии), контролируюемую Соловьевым

Ну и пунктом 5-прим — вишенка на торте.

Знаете, что это?

Итальянская прописка. Удостоверение резидента Италии, выданное местным муниципалитетом. Пока вся страна, открыв рот, смотрит шоу Соловьёва, где он в чёрном мундире кроет загнивающий запад и облизывает Путина, наш герой тихо так — бочком, бочком — оформил резидентство в Италии. Это не гражданство и не вид на жительство, но юридически высказанное: ребята, я здесь живу, у вас на Комо. Тут моё постоянное место жительства.

Ложь про Россию оплачивают итальянскому резиденту из кармана российских граждан.

Какая ирония, синьори.

Мы сделали этот ролик. Теперь ваша часть работы, друзья. Помогите распространить его и начните с того, что покажите каждому члену вашей семьи, кто ещё смотрит телевизор. Им полезно будет знать.

Чао!

PS

Если вы располагаете данными и документами о недвижимости/деньгах/счетах лжецов и пропагандистов с госканалов, то присылайте нам на Черный Ящик. Это совершенно анонимно. Только помните, что мы с вами связаться не сможем (анонимно же), поэтому сразу поясняйте всё или оставляйте контакты для связи.

Источник-Сайт Навального