Игорь Гужва – свидетель в деле о сепаратизме

Главред интернет-издания “Страна” Игорь Гужва имеет статус свидетеля в деле о сепаратистских действиях журнала “Вести.Репортер”.

Об этом сказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Она объяснила, что это уголовное производство расследует управление СБУ в Киеве и Киевской области по ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

По словам Максимец, следствие подозревает, что в журнале “Вести.Репортер” печатались статьи с призывами к изменению границ территории Украины и нарушению порядка, установленного ее Конституцией.

По данным издания, следствие по этому делу непосредственно в действиях самого Гужвы признаков уголовного преступления в настоящее время не видит.

22 июня главного редактора издания “Страна.ua” Игоря Гужву задержали правоохранители за требование и получение взятки за неразмещение компроментирующих материалов на нардепа Дмитрия Линько.

Гужва пожаловался, что власть “фабрикует” против него еще четыре уголовных производства, среди которых дело о сепаратизме журнала “Вести.Репортер”, возбужденное в 2014 году.

Источник – УП