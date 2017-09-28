Пропагандист Соловьев оказался резидетом Италии (ВИДЕО)

Российский оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование о недвижимости российского телеведущего Владимира Соловьева. Фонд оценил принадлежащую Соловьеву недвижимость в миллиард рублей.

Соответствующая информация опубликована на сайте Навального.

В 2010 году “Новая газета” сообщала о квартире, площадью 160 метров в элитном доме на Долгоруковской улице в Москве, которую Соловьеву за 2,5 млн рублей продала московская мэрия в 2004 году. ФБК оценил ее в 13 млн рублей. В 2007 году, как пишет фонд со ссылкой на выписки из Росреестра, Соловьев купил еще две квартиры в этом же доме, увеличив площадь имущества до 450 квадратных метров. ФБК оценил недвижимость ведущего на Долгоруковской в 250 млн рублей.

Согласно выпискам из Росреестра, которые приводит ФБК, Соловьеву также принадлежит четырехэтажный дом в Подомосковье под Переделкино площадью 1046 квадратных метров. Дом с участком 60 соток ФБК оценил в 400 млн рублей.

Фонд Навального также показал виллу Соловьева в Италии на озере Комо. До 2015 года вилла была оформлена на американскую фирму Honour International, которую, как пишет ФБК, контролирует Соловьев. Теперь вилла оформлена на ведущего, свидетельствует выписка из итальянского реестра недвижимости. Кроме того, фонд обнаружил у Соловьева удостоверение резидента Италии.

Статус резидента дает иностранцу те же права, что и у итальянских граждан (за исключением права участия в выборах). Резидентство позволяет вести бизнес, получать бесплатное образование, пользоваться налоговыми льготами, социальным обеспечением и бесплатной медициной, а также свободно перемещаться по Италии, странам ЕС и странам, имеющим с Италией двусторонние соглашения, объясняет оказывающая иммиграционные услуги компания Liveitaly.

Сайт Навального