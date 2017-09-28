Президент Украины пообещал изменить закон “Об образовании”, если он не понравится Совету Европы

Выводы Совета Европы о законе Украины “Об образовании” и результаты переговоров с соседними странами могут лечь в новую редакцию закона о среднем образовании.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на встрече с работниками образования в Национальном педагогическом университете.

Президент отметил, что 28 сентября вступил в силу закон об образовании.

“Это – закон новых возможностей для всех участников учебного процесса и это демонстрация нашей решимости двигаться по пути реформ”, – сказал Порошенко и отметил, что и сам приложил усилия для принятия этого закона.

По его словам, учитель получает возможность внедрять авторские программы, методики и технологии – и уже в 2018 году будет выделено 520 млн грн на повышение квалификации младших классов, а также вырастут зарплаты учителей.

По резонансной 7 статьи закона Порошенко отметил, что статус украинского языка как государственного наполняется реальным содержанием.

“Это было одним из моих приоритетов во время избирательной кампании на пост президента – и оно сейчас очень твердо и настойчиво реализуется… Мы не могли не усилить роль украинского языка в образовании. О чем тут дискутировать? Человек, который заканчивает украинскую школу, должен уметь говорить на украинском языке”, – вспомнил он.

Однако Порошенко пообещал пристально следить, “чтобы оставался широкий простор для свободного использовании других языков, на которых говорят граждане Украины”.

По его словам, Украина обеспечит права нацменьшинств в соответствии с международными обязательствами.

“Мы не должны и не будем обращать на истерические заявления Государственной думы Российской Федерации… Но нужно приложить немало усилий, чтобы разъяснить нашу позицию европейским партнерам, прежде всего соседям . Доказать им, что языковая статья закона полностью соответствует европейским практикам”, – сказал президент.

Министерство образования уже обратилось в Совет Европы и Венецианскую комиссию.

“Результаты экспертизы и этой дискуссии, результаты переговоров с нашими партнерами могут быть учтены и в новой редакции закона о среднем образовании”, – заявил Порошенко.

Порошенко призвал учителей повышать престиж украинского языка не только на уроках, но и в живом общении.

“Украинская правда”