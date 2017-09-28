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Новости

Янукович в письме к Путину призывал к нарушению суверенитета Украины, – экспертиза

Українські Новини
28 сентября 2017
Лингвистическая экспертиза письма бывшего президента Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину установила, что письмо является прямым призывом к нарушению ее суверенитета

Соответствующее заключение экспертизы огласил в ходе заседания в четверг председательствующий судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко.

В то же время лингвистическая экспертиза показала, что письмо Виктора Януковича к Владимиру Путину с просьбой ввести российские войска в Украину является прямым призывом к нарушению ее суверенитета.

“Употребленные лексемы могут быть направлены на российскую агрессию и нарушение суверенитета Украины”, – говорится в заключении.

Как сообщалось ранее, лингвистическая экспертиза не установила признаков сепаратизма в высказываниях бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Українські Новини

Tags: письмо, путин, Янукович

© Гуляй Поле

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