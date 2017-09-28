Главари “ДНР” требуют “особый статус” Донбасса

“ДНР” снова потребовала закона об особом статусе Донбасса.

Об этом на круглом столе в Совете Федерации Федерального Собрания РФ заявил террорист Денис Пушилин.

“Окончание действия временного порядка местного самоуправления – это внутренняя проблема Киева, согласно Комплексу мер. Исходя из этой позиции, конечно же, мы будем продолжать добиваться внесения изменений в закон об особом порядке (самоуправления) с целью введения его в действие в полном объеме”, – сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что “без особого статуса, без понимания наших политических перспектив, нет шансов урегулировать конфликт”.

Напомним, закон Украины “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” перестает действовать в середине октября, поэтому в Кремле потребовали принять новый закон.

Источник – ТАСС