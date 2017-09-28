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Политика

Что будет с Европой

Карл Бильдт, "Новое Время"
28 сентября 2017

Европейцы боятся беженцев, но для того, чтобы преодолеть кризис, им придется стать «гражданами мира».

Путешествуя по Германии, сложно не заметить признаки миграционного кризиса, начавшегося в 2015 году. Внезапно и практически не сговариваясь, почти миллионы отчаявшихся людей, в основном – сирийцы, бежавшие от кровавой бойни на своей родине, приезжали в Германию. И хотя Германия является европейской страной с самой жесткой бюрократической системой, даже она была перегружена потоком беженцев.

Ответом немецкого канцлера Ангелы Меркель на кризис стало предложение отменить все правила и открыть границы. Она так и сказала немецкому народу: «Мы можем это сделать». И Германия сделала это, потому что альтернативы на тот момент не было; и многие немцы гордятся своей страной. Но большинство граждан все-таки надеются, что такой кризис больше никогда не повторится.

И хотя многие немцы согласились с тем, что произошло два года назад, остались те, кто до сих пор чувствует себя преданными. Их ответом стали гнев, ксенофобия и национализм.  И эти чувства, несомненно, отразились на том, как немцы проголосовали на выборах.

Страсть к нацистам

Конечно, Германия – не единственная европейская страна, столкнувшаяся с кризисом мигрантов. В моей стране, Швеции, политическая партия, декларирующая желание изолировать государство от остального мира, скорее всего, получит поддержку на всеобщих выборах в следующем году. Во многих странах Центральной Европы, которые только недавно вернули себе суверенитет, беженцев также воспринимают как угрозу национальной идентичности.

Так или иначе, эти проблемы будут доминировать в европейской политике в предстоящие годы. Европа медленно пытается залечить травму, пережитую в 2015 году. Старый Свет, который когда-то экспортировал войну и беспорядки, теперь хочет защитить себя от проблем соседей.

Одним из уроков 2015 года является то, что Европейскому союзу стоит разработать гораздо более четкую внешнюю политику и политику безопасности. ЕС должен заменить высокопарную риторику конкретными действиями. Колючая проволока между Венгрией и Сербией не защитит Европу от последствий войны в Украине, протестов и терроризма. И это не поможет Европе справиться с демографическим сдвигом, который в настоящее время происходит в Африке, где в ближайшие десятилетие будет проживать 40% трудоспособного населения мира.

Еще один урок 2015 года состоит в том, что европейские страны должны пересмотреть свою национальную идентичность. Соединенные Штаты, Австралию и Канаду построили мигранты, и большинство из нас – потомки этих людей. Действительно, в этих странах осталось немного представителей «первых народов».

Как европейские выборы изменили политическую карту

Конечно, Европа отличается от Штатов. В Старом Свете племена сражались друг с другом на протяжении тысячелетий. И в течение последних двух столетий европейцы строили сильные национальные государства и национальные идентичности на основе своего сложного исторического опыта.

Конечно, ЕС был создан национальными государствами, граждане которых хотели преодолеть свое давнее наследие «междоусобных войн». И за полвека преуспели в этом. Но когда люди видят угрозу своей национальной идентичности, их «племенные» инстинкты вырываются наружу.

Чтобы Европа могла найти свое место в нашем быстро меняющемся мире, ее гражданам придется научиться принимать несколько своих идентичностей сразу: быть одновременно гордым шведом и гордым европейцем, быть в одном лице немцем и турком, и пользоваться преимуществом такой двойственности. Быть гражданином мира – это почетно.

Такой сдвиг в восприятии мог бы сделать Европу другой. Мы, наконец, смогли бы уйти от наших древних племенных конфликтов и страхов и принять новое цифровое будущее. Ангела Меркель сказала немцам, что они «могут это сделать». Посмотрим, получится ли это у Германии и остальной Европы.

Источник – Карл Бильдт, “Новое Время”

Tags: Германия, Европа, мигранты

© Гуляй Поле

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