Депортация Ильми Умерова

Смысл того, что суд в аннексированном Крыму вынес Ильми Умерову более тяжелый приговор по сравнению с затребованным обвинением – это намерение изгнать одного из наиболее авторитетных крымскотатарских лидеров с родной земли. Тюремное заключение сделало бы Москву ответственной за состояние здоровья Умерова. Условный срок позволил бы ему остаться в Крыму. Колония-поселение не оставляет выбора, Умерова депортируют из Крыма.

А если российские власти вдруг обнаружат невиданный «гуманизм» и освободят заместителя главы Меджлиса, то они, конечно же, отправят его прочь из России – значит, и из Крыма тоже. Нет человека – нет проблемы, как любил повторять увековеченный в новых монументах в Крыму и Москве Сталин.

Это привычная советская тактика – изгонять тех, кого по тем или иным причинам не хочешь сажать или боишься убить. Александра Солженицына, нобелевского лауреата, выслали из СССР. Андрея Сахарова, другого нобелевского лауреата, выслали в Горький. Владимир Путин, чекист по духу, оказался хорошим учеником Юрия Андропова, партийного работника, научившего палачей искусству цинизма.

Именно это искусство цинизма в советское время позволяло западным политикам обниматься с Брежневым и утверждать, что коммунистический режим уже не так страшен, как в недавнем прошлом. Именно это искусство цинизма может позволить сегодня многим на Западе закрыть глаза на дело Умерова, судьбу крымскотатарского народа и сам факт оккупационного режима в Крыму. Но даже когда палач становится циником, он от этого не перестаёт быть палачом.

Источник – Виталий Портников, “Крым.Реалии”