Два сапога пара: Орбан рассмативал вариант введения венгерских военных на Закарпатье

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассматривал вариант применения вооруженных сил Венгрии на территории Украины.

Об этом говорится в статье «Венгрия: что стоит за воинствующей риторикой против Киева».

“Речь идет о том, что Виктор Орбан поставил минобороны Венгрии задание проанализировать варианты действий силовых структур Венгрии для защиты венгерской диаспоры на украинской территории”, – говорится в материале.

Правда, указание было воспринято венгерскими военными без энтузиазма.

Кроме того, согласно их выводам, во-первых, физическое вмешательство Венгрии в ситуацию на Закарпатье приведет к критически непредсказуемым последствиям для этой страны.

Во-вторых, боевой потенциал венгерской и украинской армий несопоставим.

Во-третьих, состояние боеготовности даже существующих вооруженных сил Венгрии не позволяют осуществлять никакие силовые акции – большинство их боевых подразделений просто не смогут выдвинуться с техникой за пределы своих баз.

Единственное, что представляется возможным так это организация в Венгрии пунктов приёма беженцев из Украины, “пострадавших от антивенгерских акций центральных властей”. К слову, такой же вариант отрабатывался и в момент активной фазы Революции Достоинства 2013-2014 гг.

Источник – Lb.ua