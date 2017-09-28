«Миротворц» занес в свою базу московскую футбольную команду

База нежелательных в Украине лиц продолжает пополнятся.

Ресурс «Миротворец» занес в раздел «Чистилище» команду ФК «Торпедо» (Москва) в полном составе.

Футболисты попали в базу данных за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Крым.

«Центр Миротворец плотно занялся российским спортом. Создаем перспективы развития на будущее для того, чего не существует в принципе − российского футбола», – заявили в пресс-службе сайта.

Напомним, в сентябре попал в базу известный российский композитор и певец Игорь Корнелюк. Также в ней находятся актеры Сергей Безруков, Елена Санаева, Марат Башаров, певцы Александр Маршал, Кай Метов, Роман Жуков, певицы Лолита Милявская, телеведущие Александры Масляковы, группы «Дискотека авария», «Воскресенье», клоун Юрий Куклачев и другие.

Источник – “ДС”