Посла США, покидающего Россию, заменит противник политики «перезагрузки»

Кандидатуры послов США в РФ – подтверждение того, что разрядка в отношениях двух стран не предвидится.

В четверг, 28 сентября, посол США в России Джон Теффт покидает Москву. Как ожидается, следующим послом США в России станет 57-летний Джон Хантсман, известный своим критическим отношением к РФ.

Об этом сообщили в американской дипмиссии.

Известно, что Хантсман в 1992-1993 годах занимал пост посла США в Сингапуре, в 2005-2009 годах был губернатором Юты, в 2009-2011 годах − послом Соединенных Штатов в Китае.

В 2011-м году он объявил о своем желании участвовать в президентских выборах от Республиканской партии. Однако, позже поддержал кандидатуру Митта Ромни.

Между тем, в ходе своей предвыборной кампании в 2012 году Хантсман активно критиковал политику «перезагрузки» в отношениях России и США, которую проводила администрация президента Барака Обамы. По его словам, Вашингтон преуменьшал степень угрозы со стороны России.

Во время избирательной гонки 2016 года Хантсман сперва критиковал Дональда Трампа, но в результате поддержал его кандидатуру.

Источник – РИА Новости