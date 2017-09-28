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Новости

Матиос: Не было в Калиновке ни ДРГ, ни беспилотников

«112 Украина»
28 сентября 2017

Анатолий Матиос опроверг ряд версий случившегося в Калиновке.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что диверсионных групп в Калиновке Винницкой области, где горели военные склады, не было.

Такое мнение он высказал на брифинге.

«Есть момент, который бы я хотел отметить, − диверсионных групп, о которых говорит Фейсбук и другие, следствием с изучением материалов СБУ и других правоохранительных органов на территории области установлено не было и данных о них нет», − сказал он.

Кроме того, Матиос отметил, что следствием не обнаружено никаких данных и о беспилотных аппаратах.

«Антитеррористические учения СБУ фактически должны были проходить в Могилеве и они фактически не начались. Никаких групп ДРГ или тех, кого задержали и убежал, − не было. Мы должны установить причину почему так случилось. Это ненадлежащее хранение, которое обеспечивалось техническими возможностями 1987 года выпуска», − резюмировал прокурор.

Источник – «112 Украина»

Tags: ДРГ, Калиновка, матиос

© Гуляй Поле

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