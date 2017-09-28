123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Ильми Умерова могут отправить в Сибирь, – Полозов

«Громадське»
28 сентября 2017

Ильми Умерова, вероятно, отправят в Россию.

Заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова отправят в колонию в России, возможно, даже в Сибирь.

Защитник отметил, что у крымского татарина большие проблемы со здоровьем.

«У него болезнь Паркинсона, диабет, ишемическая болезнь, он инвалид третьей группы. Тот приговор, который ему вынесли − даже более жесткий, чем просил прокурор − для него смертный приговор. Нет соответствующих условий в колонии-поселении», − сказал он.

По словам Полозова, единственная такая колония расположена в Керчи. Однако адвокат уверен, что Умеров будет отбывать наказание именно в России.

«Это делается специально, для того, чтобы сломать человека, чтобы запугать других. Я не исключаю, что его могут отправить и в Сибирь», − резюмировал Николай Полозов.

Напомним, в среду, 27 сентября, в так называемом Симферопольском районном суде оглашен «приговор» по «делу» заместителя председателя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. «Суд» приговорил Умерова к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении с запретом публичной деятельности.

«Громадське»

Tags: Ильми Умеров, Полозов, сибирь

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены