Голем российской государственности

Российское государство дает деньги министерству культуры. Оно выделяет грант лояльному режиссеру. Тот снимает мелодраму о последнем русском царе. Классическая схема, по которой существует российский кинематограф. Если бы не одно «но». Наталья Поклонская.

И вот мы видим как российский министр культуры Владимир Мединский отбивается от упреков в «непатриотизме». Это делает тот самый человек, который еще недавно воспринимался как главный «охранитель». Страж мифа о 28 панфиловцах. Автор текстов об исключительности русского народа. Борец с «низкопоклонством» и радетель духовных скреп.

Теперь уже ему приходится защищать свое право на патриотизм. Доказывать собственное государственничество. И держать удары от человека, который еще четыре года назад отправлял людей в тюрьмы именем Украины.

Если это не злая ирония – то что тогда злая ирония?

Мы стали свидетелями классической истории про голема. Который, как и всякое рукотворное чудовище, совсем не обязательно остается на поводке. И аппетиты которого вполне могут обернуться против своего создателя.

Более того – он может обрести и последователей. Которые, наслушавшись экзальтированных речей про мироточащий бюст, будут врезаться на автомобилях в кинотеатры. Или записывать обращения с угрозами. И те, кто еще недавно казался нам обитателями самого крайнего консервативного лагеря, на их фоне начинают выглядеть чуть ли не либералами. Просто потому, что не призывают к погромам.

Российская властная элита стала заложницей собственной пропаганды. Потому что сперва ты накачиваешь общество экзальтацией и ненавистью. Обращаешь ее против своих противников. А потом рожденная тобой эмоция начинает жить своей собственной жизнью – и в какой-то момент начинает предъявлять счет уже тебе самому.

И дело даже не в самой Поклонской. Она может быть копией самого Мединского – чуткой конъюнктурщицей, нашедшей свою нишу в пищевой цепочке. А может быть и искренней экзальтированной сумасшедшей, безумие которой не замечали из-за симпатичной внешности. Это не имеет ровным счетом никакого значения. Потому что за ее спиной маячат другие. Мы не знаем их лиц и имен. Но они горят тем пламенем, которым их зажгли.

И им не объяснить, что это «игра понарошку». Что Мединский патриот. Что Учитель – сторонник Путина. Что Путин – главный патриот. У них есть свой образ правильного и нормативного. И в этой своей системе координат они могут решить, что им дано право на суд.

Да, их можно арестовать и осудить. Можно не замечать или объявлять одиночками. Но искренняя ненависть долговечнее той, что за деньги или ради карьеры. Потому что она – часть мировоззрения, а не конъюнктуры. Когда меняются обстоятельства – она выживает.

А вы когда-нибудь вглядывались в бездну?

Источник – Павел Казарин, “Крым.Реалии”