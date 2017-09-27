ФСБ строит стену между Крымом и материковой Украиной

Россия пытается оградить оккупированную территорию Украины от свободной ее части.

Пограничное управление ФСБ планирует построить заграждение на 50 км Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) планирует построить стену на админгранице оккупированного полуострова Крым за почти 3,5 млн долларов. Об этом сообщают российские СМИ.

“Пограничное управление ФСБ по Крыму планирует построить “на границе” с Украиной 50-километровое заграждение”, – говорится в сообщении.

Согласно информации изданий, заграждение планируют установить в Красноперекопском районе. Максимальная цена контракта составляет почти 213 млн рублей (около 3,5 млн долларов). Отмечается, что высота заграждения составит более 2 метров. Работы по его строительству хотят завершить до 20 декабря 2017 года. Всего, на админгранице оккупированного Крыма планируют построить заграждение в 50 км.

Источник – РБК