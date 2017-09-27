Бизнесмены, связанные с Кремлем, финансировали избрание Трампа

Обвинения в связях с Кремлем преследуют Дональда Трампа.

Бизнесмены Леонард Блаватник, Саймон Кукс и Эндрю Интратер, которые представляют в США интересы крупных российских компаний, внесли в предвыборный фонд Дональда Трампа около $ 2 млн.

Это было установлено во время расследования вмешательства Росиси в президентские выборы в США, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. .

“Очевидно, если те, кто делал такие взносы, связанные с Кремлем, это вызывает интерес”, – сказал член комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

Гражданин США и Великобритании, бывший одессит Блаватник с конца апреля 2016 внес на счет национального комитета Республиканской партии $383 тыс. И еще $1 млн в фонд инаугурации Трампа.

Кукс внес $280 тыс., а Интратер – $35 тыс. в фонд партии и $ 250 тыс. в фонд инаугурации.

Отмечается, эта все трое бизнесменов имеют связи с российским руководством через Виктора Вексельберга и Олега Дерипаску.

Источник – ABC