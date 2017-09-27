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Новости

В Украину не впустили депутата Европарламента, поддержавшего донецких коллаборационистов

Источник - "ДС"
27 сентября 2017
На неоккупированную часть Украины продолжают ехать те, кто высступал против ее целостности. Им пытаются противодействовать.
Пограничники не впустили на территорию Украины депутата Европарламента от венгерской радикальной партии “Йоббик” Кристину Морваи

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, информирует

“Около 15 часов на Закарпатье на границе с Венгрией сотрудники Госпогранслужбы обнаружили и не пропустили в Украину венгерского политического деятеля, которому Служба безопасности Украины запретила въезд до июля 2019 года”, – сообщил Слободян.

По его словам, депутат Европарламента от венгерской радикальной партии “Йоббик” Морваи Кристина (Morvai Krisztina) прибыла в пункт пропуска “Лужники” и во время паспортного контроля пограничники выполнили поручение СБУ в отношении данного лица.

По имеющейся информации Морваи в 2014 году посещала временно неподконтрольные территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и выражала поддержку самопровозглашенным руководителям на этих территориях.

“Данному лицу вручено решение об отказе в пересечении государственной границы, где указаны правовые основания по ограничению в упражнении въезда в Украину”, – рассказал Слободян.

Источник – “ДС

Tags: депутат, пограничники, сбу

© Гуляй Поле

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