В Украину не впустили депутата Европарламента, поддержавшего донецких коллаборационистов

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, информирует
“Около 15 часов на Закарпатье на границе с Венгрией сотрудники Госпогранслужбы обнаружили и не пропустили в Украину венгерского политического деятеля, которому Служба безопасности Украины запретила въезд до июля 2019 года”, – сообщил Слободян.
По его словам, депутат Европарламента от венгерской радикальной партии “Йоббик” Морваи Кристина (Morvai Krisztina) прибыла в пункт пропуска “Лужники” и во время паспортного контроля пограничники выполнили поручение СБУ в отношении данного лица.
По имеющейся информации Морваи в 2014 году посещала временно неподконтрольные территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и выражала поддержку самопровозглашенным руководителям на этих территориях.
“Данному лицу вручено решение об отказе в пересечении государственной границы, где указаны правовые основания по ограничению в упражнении въезда в Украину”, – рассказал Слободян.
Источник – “ДС“