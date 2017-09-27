ЛЕСНАЯ_СРЕДА: Язык до Киева доведёт?!

Предисловие: Эта колонка написана на русском языке, но про языковой вопрос в Украине. Я изначально извиняюсь, что текст не на украинском. А вот почему – читайте далее.

В марте 2014 года, когда сразу же после побега Януковича и переформатирования коалиции в ВФ Украины с подачи ВО «Свобода» был отменен закон о статусе языков национальных меньшинств в регионах Украины это во многом спровоцировало конфликт. И позволило российской пропаганде раскрутить моховик про запрет говорить по-русски даже на улице.

Спустя 3,5 года президент Украины подписал закон принятый ВР Украины о переходе обучения в школах страны к 2020 году на 100% на украинский язык. Ну то есть в начальных классах может быть обучение на языках нацменшинств, а уж далее – только на украинском. Правительства государств, чьи национальные меньшинства проживают в Украине, закидали МИД Украины нотами протеста. Мол, как же так – идет притеснение определенной части населения, мол это в чистом виде дискриминация и почти языковой геноцид (ну это уже фраза из телепрограммы одного из российских телеканалов).

Так может ли в итоге уже вступивший в силу закон обострить хрупкий национальный вопрос в Украине? Думаю, все же нет. Ну, во-первых: на дворе все же не 2014-й и массовое сознание украинцев более не засоряет российская телепропаганда (запрет вещания российских телеканалов все же сыграл в плюс).

Во-вторых, за два года после несвоевременной отмены закона «Кивалова-Колисниченко» (кстати, отмена так и не была подписана Турчиновым) все увидели, что никого за использование русского (венгерского, румынского и других) языка на столбах не вешают.

В-третьих, само национальное самосознание, включая добровольный переход многих, кто всегда говорил на русском, привел к смещению того самого языкового вопроса из крайне острого в фазу болезненного, но вполне терапевтически излечиваемого (если использовать медицинскую терминологию).

И уж если продолжать использовать медицинские термины в области языкового вопроса в Украине, то сам закон по сути – ничто иное, как долгосрочное лечение без каких либо хирургических вмешательств.

Странно вообще звучат высказывания на тему языковой дискриминации. Ведь никто не запрещает использовать в быту язык своей национальной общины, никто не против национальных культурных центров и даже частных школ, в которых вполне легально могут изучать любой язык, хоть суахили.

Все возмущения европейцев мне очень напоминают русскоязычных граждан бывшего СССР, которые, к примеру, за 45 лет оккупации тех же стран Балтии не удосужились выучить язык республик, в которых проживали. То же самое и в республиках Закавказья и Средней Азии. Об Украине даже говорить не приходится – использование украинского считалось чем-то сельским и не современным.

Или напоминают эмигрантов из СССР в США и ту же Германию, которые осознанно селились в преимущественно заселенные «русскими» кварталы. Только, вот дети и внуки этих «русских», желая интегрироваться в жизнь страны, первым делом осваивают государственный язык страны, где проживают. Без него никакой карьеры невозможно. И кроме работы посудомойщика и уборщика никуда не устроиться.

В том же Израиле, куда приехали евреи со всего мира, нет отдельных ни русских, ни французских школ. И обучение в государственных школах происходит на иврите. И те же арабы, которые проживают в Израиле свободно и без проблем владеют ивритом.

Казалось бы, что мне, переехавшему в Украину два года назад и никогда в школе не изучавшего украинский всякого рода принятия языковых квот на телевидение/радио – только во вред. Но я первым выйду с протестом, если будет хоть какая-то попытка отката назад в сторону увеличения русского, венгерского, румынского, польского и т.д.

Так уж случилось, что территория современной Украины была долгое время поделена между разными империями. И население страны до сих пор никак из-под этого имперского влияния, через языки и с запада и с востока, никак не выйдет. А ведь только язык – украинский язык сможет довести сознания населения до Киева – как истиной столицы своего государства Украина.

И да, оно сейчас для многих болезненно (в большей части, для взрослого населения). Но ведь когда лечат то всегда больно. Лечение вообще не очень приятный процесс. Зато впереди – здоровое поколение украиноязычных украинцев.

#ЛЕСНАЯ_СРЕДА: – регулярная авторская рубрика журналиста Евгения Лесного специально для сайта “Гуляй Поле”. Совершенно субъективный взгляд на современные события в Украине и вокруг нее. При перепечатке – ссылка на “Гуляй Поле” обязательна.

Источник – Евгений Лесной, специально для «Гуляй Поле»