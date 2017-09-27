6 тысяч человек остались в Симферополе без воды

Оккупантов в Крыму преследуют неудачи в обеспечении быта.

Почти 3 тысячи жителей поселка ГРЭС в Симферополе остались без воды из-за порыва на сетях холодного водоснабжения.

Об этом 27 сентября сообщил оперативно-ситуационный центр так называемого Министерства ЖКХ Крыма.

«Поселок ГРЭС, улица Б. Попова, 8 – порыв на сетях холодного водоснабжения. Без воды 2,8 тысячи человек. Ведутся работы», – говорится в сообщении.

Еще одна авария произошла на сетях холодного водоснабжения в Симферополе на улице Куйбышева. Из-за этого без воды остались 3 тысячи человек.

Коммунальщики обещают устранить последствия аварий до конца дня.

Источник – «Крым.Реалии»