6 тысяч человек остались в Симферополе без воды

Оккупантов в Крыму преследуют неудачи в обеспечении быта.
Почти 3 тысячи жителей поселка ГРЭС в Симферополе остались без воды из-за порыва на сетях холодного водоснабжения.
Об этом 27 сентября сообщил оперативно-ситуационный центр так называемого Министерства ЖКХ Крыма.
«Поселок ГРЭС, улица Б. Попова, 8 – порыв на сетях холодного водоснабжения. Без воды 2,8 тысячи человек. Ведутся работы», – говорится в сообщении.
Еще одна авария произошла на сетях холодного водоснабжения в Симферополе на улице Куйбышева. Из-за этого без воды остались 3 тысячи человек.
Коммунальщики обещают устранить последствия аварий до конца дня.
Источник – «Крым.Реалии»