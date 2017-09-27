Президент Украины: Против Ильми Умерова Москва применила худшие методы советской репрессивной машины

Глава государства возмущен очередными репрессиями в Крыму.

Президент Украины Петр Порошенко призвал «партнеров» усилить давление на российскую оккупационную власть в украинском Крыму.

«Позорный «приговор» против Ilmi Umerov. Несгибаемый герой своего народа, против которого Москва применила худшие методы советской репрессивной машины – от карательной психиатрии до колоний-поселений. Призываю партнеров общим фронтом усилить давление на российскую оккупационную власть для прекращения преследования украинских граждан в украинском Крыму», – написал Петр Порошенко.

В среду, 27 сентября, в так называемом Симферопольском районном суде оглашен «приговор» по «делу» заместителя председателя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. «Суд» приговорил Умерова к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении с запретом публичной деятельности.

Источник – Петр Порошенко