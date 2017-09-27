На сайте Белого дома появилась петиция с призывом отправить миротворцев ООН на Донбасс

Петиция была размещена 20 сентября.

“Мы призываем президента Соединенных Штатов Дональда Трампа как главу США – постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций поддержать предложение Украины начать развертывание миротворческой миссии Организации Объединенных Наций путем размещения соответствующих военных, полицейских и гражданских лиц персонала в определенных районах Донецкой и Луганской областей Украины и вдоль российско-украинской границы без участия страны-агрессора”, – сказано в тексте петиции.