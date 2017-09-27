Передел в Сирии. Россия прикрывается погибшим генералом

Остается понять, зачем же Кремлю сейчас, в период переговоров по Донбассу, даже не бить, а крошить горшки с американцами в Сирии. Нефть и газ Дейр эз-Зора? Возможно, поскольку сейчас и сирийско-российские силы, и курды торопятся закрепиться в этом регионе.

Генерал-лейтенант ВС РФ Валерий Асапов, погибший от мины в Сирии, даже после смерти продолжает служить интересам Кремля. Причем фигура эта привнесла что-то свежее в интерпретацию Москвой сирийской войны. Вмешательство россиян в данный конфликт, как известно, не блещет новизной, ведь Москва и ранее играла в геополитические шахматы таким вот образом. Чтобы далеко не ходить, вспомним хотя бы ее агрессию в Украине – аннексию Крыма и “ихтамнетов” на Донбассе. А если уж перевернуть пару страниц истории, то Кремль и под флагом СССР, чье наследие с таким умилением баюкает на груди сегодня верхушка, участвовал во Вьетнамской или Корейской войнах.

Сценарии были аналогичны сирийскому: военные советники в помощь дружественному режиму, и чтобы насолить Западу, а также частичное использование авиации и других вооружений. К примеру, в 1964-1965 годах в Северном Вьетнаме служили около трех тысяч советских солдат. И некоторые из них вели огонь по американцам. В том числе и из зенитных орудий. Россияне сегодня признают, что к концу войны Северному Вьетнаму было поставлено 95 ЗРК С-75 “Двина” и более 7,5 тысяч ракет к ним, из которых стреляли далеко не местные. По свидетельствам американцев, были и столкновения с советскими пилотами. А в целом ежедневную помощь “союзникам” в Индокитае оценивают в 1,5 млн рублей. С другой стороны, реальное исчисление участия Москвы в технике, живой силе и деньгах скорее всего занижено. Некоторые аналитики считают, что к концу 60-х более трех четвертей военно-технического оборудования, полученного Северным Вьетнамом, прибыло из СССР, включая две тысячи танков.

Аналогично, из-за угла, Кремль действовал и в Корее, втравив в войну Севера с Югом и Штатами воинственного Мао. Последний по сути спас Пхеньян от окончательного разгрома, когда переправил на полуостров 270 тысяч “китайских народных добровольцев”. Россияне, отметим, таких кадровых военных, но уволенных задним числом, тоже называют “добровольцами”. Впоследствии они мутируют в “ополченцев”. Пока же слабо экипированная (винтовки да гранаты), но многочисленная армия КНР вела сражения, Москва предпочитала держаться в стороне. Помощь КНДР заключалась в предоставлении финансовых ресурсов, которые шли и в карман Пекину; а также применении военной авиации – МиГ-15. Ей Сталин запретил приближаться к линии фронта ближе чем на сотню километров, дабы пилоты не попали в плен к войскам ООН. Однако стычки между советскими и, прежде всего, американскими летчиками были. И еще какие. В Москве говорят, что в боях с авиацией западной коалиции потеряли 335 истребителей и 120 пилотов, сбив 1097 вражеских самолетов. Американцы же отмечают, что их F-86 и F-80 “нащелкали” 976 советских истребителей, а потеряли 1041 машину.

В любом случае, Советский Союз хоть и признал факт своего участия в этом конфликте лишь в 70-х прошлого века, но, как и в случае со Вьетнамом, героизацией и не пахло. То бишь долгое время те или иные фамилии не раскрывались. Да и сейчас особо не звучат.

И возвращаясь к Асапову… Нельзя не заметить, что с ним ситуация диаметрально противоположная. Ведь до недавнего времени Москва традиционно скрывала свои потери в Сирии, точнее по меньшей мере в четыре раза занижала их. Фамилии погибших “военных советников” или рядовых солдат предавались огласке. Но отнюдь не так, как с Асаповым, который за свою карьеру успел “наследить” и в Украине, и в Абхазии, и в Южной Осетии, и в Чечне, и на Курилах.

Сперва в медиа широко разошлась информация о его гибели под Дейр эз-Зором. Буквально за несколько дней картинка меняется. Выдохнули и принялись горевать. Вместо привычного замалчивания российский генерал просто-таки не сходит с языков политиков, чиновников, экспертов и журналистов в РФ.

Вот, что, например, о нем в эфире радио Sputnik 24 сентября сказал военный эксперт Александр Жилин: “Мы понесли тяжелую потерю. Этот человек отличался мужеством, он никогда не прятался за спину солдат, обладал уникальными знаниями, навыками и практическим опытом. Поэтому за ним охотились. Если говорить о роли Асапова как руководителя группы военных советников, то речь идет не только о передаче опыта сирийским военным, речь идет о планировании ряда операций. Победы на поле боя в Сирии стали достигаться, когда к планированию боевых операций подключились наши советники – они являются “мозгом” при планировании операций против террористов. Наши ребята не отсиживаются там в каких-то укрепрайонах, а способствуют уничтожению сотен террористов, обеспечивают коренной перелом в ходе этой войны”. Первый камень в огород США.

И он стал валуном, когда первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Асапов был убит вследствие предательства. “Есть точные данные о том, что это было предательство… Предателей ищут, они будут найдены в ближайшее время”, – был пафосен Клинцевич. Одновременно “РИА Новости”, ссылаясь на источник в органах безопасности режима Башара Асада, пишет, что в ходе предварительного расследования стало известно об утечке информации к террористам. Каким? Вероятно, “Исламского государства”, которое обвинили поначалу в Кремле.

Как оказалось, повесить смерть генерала в РФ решили все же на американцев. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, она, гибель, – “плата кровью за двуличие американской политики” в Сирии. У Лаврова, дескать, разочарованы пренебрежением Вашингтоном “целями борьбы с террором в пользу своих геополитических задач”. Планомерно началась метаморфоза Асапова в икону для россиян, которой Кремль уже машет перед лицом США. В российском информпространстве снова крепнет тезис о сотрудничестве Вашингтона и ИГ, что уже опровергла спикер Госдепа Хизер Нойерт, заявив, что такие заявления “не имеют под собой оснований”. И правда с очень большим трудом можно представить, будто американские солдаты будут воевать вместе с джихадистами ИГ, которые их ненавидят лютой ненавистью и не допустили бы неверных с оружием. Но что Москве до логики и заявлений Вашингтона, когда уже начал раскручиваться новый виток демонизации Соединенных Штатов.

Остается понять, зачем же Кремлю сейчас, в период переговоров по Донбассу, даже не бить, а крошить горшки с американцами в Сирии. Нефть и газ Дейр эз-Зора? Возможно, поскольку сейчас и сирийско-российские силы, и курды торопятся закрепиться в этом регионе. Накануне российская авиация накрыла огнем газовый завод Koniko и газовое месторождение, занятое курдами. Те, скорее всего, и ответили – мина-то прилетела с их стороны.

Россияне де-факто самолично разделили регион по реке Евфрат, при этом начали захватывать северный плацдарм от этой линии, подконтрольный курдам и оппозиционным военным группам, поддерживаемым США. Асапов, по некоторым данным, находился там ради контроля процесса форсирования реки. В таком свете становится ясно, что курды ударили по командному пункту не только из-за бомбежки газового завода, но и в целом, упреждая продвижение россиян и асадовцев на север.

И так как ситуативная дружба Путина с Эрдоганом выгоднее попыток опять наладить контакт с сирийскими курдами, потому уже не ИГ, а курды оказались под прицелом РФ. Переноса акцента на американцев, которые снабжают оппозицию, стоило ожидать. Следовательно превращение Асапова в медиаперсону, его героизация – красивое, романтическое прикрытие для территориального передела. Ну, и в условиях сокращения военного бюджета генералитету важно побряцать оружием, чтобы не урезали паек. Очевидно также и то, что сирийская карта будет разыгрываться для торгов Москвы с Западом за фейковые республики на Донбассе.

Источник – Владислав Гирман, “Деловая столица”