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Новости

Эксперт: Если энергосистема Украины будет импортировать электроэнергию, то она будет российской

"ДС"
27 сентября 2017

Импорт электроэнергии нужно рассматривать исключительно по остаточному принципу.

Если энергосистема Украины будет импортировать электроэнергию, то практически вся она будет иметь российское происхождение.

 Такое мнение высказал журналистам экс-глава НЭК “Укрэнерго”, советник министра энергетики и угольной промышленности Константин Ущаповский, комментируя заявления отдельных политиков о том, что импорт электроэнергии нужен для обеспечения экономической безопасности государства в целом из-за повышения конкурентоспособности.

“Есть три направления, которые теоретически нам сегодня могут дать импорт электроэнергии – это страны, с которыми мы находимся в режиме параллельной работы: Молдова, Россия и Беларусь. По Молдавской ГРЭС – она территориально расположена на территории непризнанной Приднестровской республики и у нее на сегодняшний день российский собственник. Поэтому да, фактически – это покупка у Российской Федерации. Беларусь является дефицитным регионом по электроэнергии и недостающие объёмы закупает у Российской Федерации. Остается Россия, которая готова поставить электроэнергию в Украину на выгодных для себя условиях”, – отметил эксперт.

По его словам, импорт не является положительным фактором для экономики государства, в том числе это касается и электроэнергии.

“Электроэнергия – это высокотехнологичный товар, это продукт переработки первичного энергоресурса. Поэтому всегда выгоднее платить налоги и зарплату в той стране, где ты живешь, чем покупать стратегический продукт, отдавая налоги и зарплату людям, которые работают в соседней стране. Поэтому импорт электроэнергии нужно рассматривать исключительно по остаточному принципу в целях обеспечения баланса энергосистемы в пики потребления при прохождении осенне-зимнего периода”, – подчеркнул К. Ущаповский.

Он также добавил, что сегодня нужно направлять все усилия на усиление экспортного потенциала Украины, с учетом того, что для этого в стране существуют все необходимые условия. “Кроме этого, участники рынка электроэнергии должны быть поставлены в одинаковые условия. Сегодня цена на экспорт электроэнергии определяется четко по тем критериям, которые описаны в правилах. Такие же критерии должны быть и при установлении цены на импорт электрической энергии”, – подчеркнул советник министра.

Источник –  “ДС

Tags: Украина, экспорт, электроэнергия

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

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