Пожар на складах в Калиновке не отразится на боеспособности ВСУ

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов.
“Во-первых, из-за относительно небольших масштабов – если верить официальным сообщениям, то огнем охвачено всего 10% территории склада – даже от довоенных оценок это около 19 тысяч тонн боеприпасов”, – отметил Жирохов.
“Во-вторых, зная устройство подобного рода складов можно смело говорить, что на открытых площадках хранилось те боеприпасы, которые никогда не пошли бы в зону проведения АТО в силу того, что у них давно превышен срок хранения. А, по имеющейся информации, пожаром уничтожены именно боеприпасы с открытых площадок, а не те, что хранились в подземных капонирах”, – добавил он.
Таким образом получается, что Украина лишилась преимущественно тех боеприпасов, которые и так нужно было утилизировать.
Напомним, из-за взрывов на военных складах в Калиновке закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир – Могилев – Подольский. Также 14 поездов курсируют по измененному маршруту. Кроме того, над Калиновкой закрыли небо в радиусе 50 км от центра города.
К тушению пожара на военных складах в Калиновке привлечено два танка.
Впоследствии для ликвидации последствий пожара на военных складах в Калиновке Винницкой, привлекли самолет и пожарные поезда.
Как известно, 26 сентября около 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны Украины вблизи города Калиновка. Горит 48-й арсенал Минобороны.
В Винницу прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман, председатель СБУ Василий Грицак, глава Генштаба Виктор Муженко.
Среди эвакуированных есть пострадавшие со взрывными травмами.
Местные жители сообщают, что в результате взрывов на военных складах в Калиновке погибли два человека.
Источник – “ДС“