Пожар на складах в Калиновке не отразится на боеспособности ВСУ

Цель диверсии – взрывы на складах в Калиновке не достигнута.

Взрывы на складах в Калиновке (Винницкая область) не повлияют на боеспособности армейской группировки на Донбассе

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

“Во-первых, из-за относительно небольших масштабов – если верить официальным сообщениям, то огнем охвачено всего 10% территории склада – даже от довоенных оценок это около 19 тысяч тонн боеприпасов”, – отметил Жирохов. “Во-вторых, зная устройство подобного рода складов можно смело говорить, что на открытых площадках хранилось те боеприпасы, которые никогда не пошли бы в зону проведения АТО в силу того, что у них давно превышен срок хранения. А, по имеющейся информации, пожаром уничтожены именно боеприпасы с открытых площадок, а не те, что хранились в подземных капонирах”, – добавил он.

Таким образом получается, что Украина лишилась преимущественно тех боеприпасов, которые и так нужно было утилизировать.

Напомним, из-за взрывов на военных складах в Калиновке закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир – Могилев – Подольский. Также 14 поездов курсируют по измененному маршруту. Кроме того, над Калиновкой закрыли небо в радиусе 50 км от центра города.

К тушению пожара на военных складах в Калиновке привлечено два танка.

Впоследствии для ликвидации последствий пожара на военных складах в Калиновке Винницкой, привлекли самолет и пожарные поезда.

Как известно, 26 сентября около 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны Украины вблизи города Калиновка. Горит 48-й арсенал Минобороны.

В Винницу прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман, председатель СБУ Василий Грицак, глава Генштаба Виктор Муженко.

Среди эвакуированных есть пострадавшие со взрывными травмами.

Местные жители сообщают, что в результате взрывов на военных складах в Калиновке погибли два человека.

Источник – “ДС“