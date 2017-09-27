Суд в Киеве подтвердил законность присуждение штрафа “Газпрому”

Украинская власть продолжает судебное давление на российского газового монополиста.

Хозяйственный суд Киева подтвердил законность взыскания с российского газового монополиста “Газпрома” 79,8 млн грн.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр юстиции Украины Павел Петренко.

Он уточнил, что речь идет о дивидендах российской компании в АО “Газтранзит”, которые были взысканы в бюджет Украины.

“Продолжаем исполнение судебного решения по взысканию с российского газового монополиста в бюджет Украины 171 миллиарда гривен. Работаем дальше!” – добавил Петренко.

Источник – Павел Петренко