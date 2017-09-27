Ильми Умеров приговорен к 2 годам колонии-поселения

Российские оккупанты в Крыму продолжают репрессии против крымских татар.

В среду, 27 сентября, в так называемом Симферопольском районный суде оглашен «приговор» по «делу» заместителя председателя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. 2 года лишения свободы в колонии поселении с запретом публичной деятельности.

Напомним, в среду, 20 сентября, во время заседания так называемого Симферопольского районного суда состоялись прения сторон, в ходе которых Ильми Умеров заявил, что не признает себя виновным, Крым-Украина, а «дело» сфабриковано.

«Прокурор» запросил для него наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно.

Источник – “15 минут”