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Гуманитарная аура

ФСБ послали в Лимпопо. Как Волкер пранкеров “съел”

Владислав Гирман, "Деловая столица"
27 сентября 2017

Пранкеры выдохлись, по крайней мере, в случае с Волкером. И потому сегодня уже только факт розыгрыша становится основным информповодом. Не сама беседа, потому как с сенсациями не складывается. Это в целом-то еще одна положительная сторона наряду с растущим иммунитетом украинских СМИ.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) попытались взять в оборот спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, который вызывает беспокойство у власть предержащих в Москве своей принципиальностью в отношении России. Впрочем, как и его бывший босс и соратник Джон Маккейн. На данном этапе переговоров США и РФ Волкер играет одну из ключевых ролей. Потому немудрено, что раз уж на него не удается повлиять на официальном уровне, в РФ попытались сообразить хоть какой-нибудь мало-мальский скандальчик, когда Лексус позвонил ему 22 сентября, представившись секретарем Совета нацбезопасности Украины Александром Турчиновым.

Прежде чем перейти непосредственно к этой беседе, следует обратить внимание на позитивную тенденцию. Она заключается в том, что хоть сам пранк широко… очень широко разошелся по российским медиа с ожидаемой подачей, то до Украины в целом “скандал” добрался с грехом пополам спустя три-четыре дня. И опять-таки особого ажиотажа не наблюдалось, за исключением разве что отдельных СМИ, выступающих в качестве дистрибуторов российской пропаганды в Украине. Позитив здесь в том, что после нескольких эпикфейлов с разгоном нужной России информации и игнорированием первоисточников, украинские медиа все же стали отдаляться от российского информационного пространства. А это значит меньше зрады, особенно необоснованной, и, как следствие, снижение влияния пропаганды Кремля на умы украинцев.

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Теперь о беседе Волкера и пранкера, назвавшегося в честь японской машины. Первое, что бросается в глаза, а точнее, в ухо (если так можно выразиться), — спецпредставитель Госдепа был крайне осторожен и успешно миновал все подводные камни. Волкер по большей части дипломатично повторял позицию как свою, так и Трампа. Подтвердил несколько раз, что, да, вопрос предоставления летального оружия Украине активно обсуждается на Холме. Но тут никакой тайны нет. Как пранкер ни напирал, заходя то с одной стороны, то с другой, Волкер с легкостью пресекал эти попытки Лексуса что-то выудить у чиновника. Единственное, что может быть интересным, но без намека на сенсационность, — вопросом летального оружия будет заниматься шеф Волкера, госсекретарь Рекс Тиллерсон, ведь это “вопрос тактики”.

Лжетурчинов старался выбить почву из-под ног американского чиновника, заявляя о проблемах в Верховной Раде, которую власть не может толком контролировать в вопросе принятия закона о реинтеграции Донбасса. И потому, мол, нужно принимать его в обход парламента. Каким образом такую процедуру можно осуществить, Лексус не удосужился объяснить, поскольку больше внимания уделял попыткам навязать Волкеру мысль, что ветви власти в Украине крайне разобщены. На этот пассаж дипломат, не желая лезть в дебри украинской политики, уклончиво заметил, что Дональд Трамп и Петр Порошенко обсуждали вопрос на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, а после повторил тезис о необходимости сохранять давление на РФ.

Еще один момент. Обсуждая миротворческую миссию ООН на Донбассе, а конкретно инициативы, исходящие из Кремля, спецпредставитель согласился с “Турчиновым”, что эти предложения неприемлемы. При этом в переводе россиян прилагательное terrible, которым американец охарактеризовал предложение Путина, почему-то стало “сумасшествием”, а не “ужасным”, к примеру. Не мог дипломат такого уровня допустить в самом начале официального телефонного разговора такое просторечие. Это уже под конец беседы, когда ему, видимо, стало ясно, что говорит он не с секретарем СНБО, Волкер позволил себя пару-тройку crazy.

Далее пранкер все больше скатывался к грубым манипуляциям. Чего стоят его слова о том, что у Киева лопнет терпение и ВСУ пойдут в наступление на Донецк, о чем Порошенко якобы лично говорил “Турчинову”. Волкер был прямолинеен: “Это плохая идея”. Он пояснил, что РФ располагает большей мощью, нежели Украина обладает сейчас и будет обладать когда-либо. И при этом предостерег от эскалации конфликта. Безусловно, такая честность зрадофилов не порадует, но, с другой стороны, Вашингтон никогда и не скрывал ранее, что не хотел бы усугубления конфликта, надеясь разрешить его политически-экономическим инструментарием, в том числе санкциями.

Российские власти увлеклись фейковым понятием

“У нас терпение не железное”, — продолжил нагромождать словесные конструкции Лексус. “Это вопрос не терпения, а ума”, — парировал Волкер, подчеркнув, что Украина в прямом столкновении потерпит поражение, потеряет международную поддержку и территориальную целостность.

Потому-то Волкер настаивал и настаивает на мирном урегулировании, которое будет базироваться на санкционном давлении. К тому же, как он заявил вчера в комментарии “Голосу Америки”, тот факт, что Москва вообще выступила с предложением по “голубым каскам”, свидетельствует о демонстрации Кремлем желания вести переговоры. И соратник Маккейна также надеется, что миротворцы на Донбассе помогут выставить за дверь ОРДЛО российских вояк.

После этого пранкер зашел с другой стороны, пытаясь вывести американца из равновесия. Для этого он затронул более близкие Волкеру вопросы — заговорил о члене Палаты представителей от демократов Максин Уотерс, которая собирается в Украину. Конгрессвумен, напомним, пала жертвой Лексуса, когда он, представившись Владимиром Гройсманом, наплел всякой ерунды об атаках российских хакеров на “Лимпопо”. Говоря об Уотерс, пранкер напомнил, что она хочет импичмента Трампу (не секрет), а также что, дескать, хочет отставки Волкера. Спецпредставитель рассмеялся, но опять был уклончив, напомнив Лжетурчинову, что внутренняя политика США — это дела США.

На подколы с введением войск на остров Чунга-Чанга в Тихом океане и в пресловутое “Лимпопо” Волкер аналогично не клюнул. И соорудить хохму у пранкеров не вышло. Спецпредставитель попросту отмахнулся от этой чуши и сразу заговорил о недавно прошедших белорусско-российских учениях “Запад-2017”. Однако Лексус не сдавался и стал действовать еще более грубо, когда запанибратски предложил Волкеру, чтобы украинские войска вместе с десантом США взяли Донецк, потому как Россия, мол, Штатам ничего не сделает. “No, no, no”, — ответил Волкер и опять подчеркнул, что Украине будет нанесено поражение. Поняв, видать, что раскрутить опытного Волкера не удастся, пранкеры окончательно опустились до уровня школьных телефонных розыгрышей, говоря о грязных деньгах России, которые якобы получает и Волкер, и Трамп. Чиновник назвал это каким-то бредом и заявил, что разговор окончен.

Россия – фейк

На следующий день уже настоящий Турчинов отметил, что Волкер раскусил пранкеров. “В последнее время подобные провокации со стороны пранкеров, которые работают под крышей российских спецслужб, участились. Их цель — попытка дезавуировать успехи украинской власти на международной арене”, — говорится в сообщении СНБО. Сам Лексус на это ответил, что он общался с Волкером целый час и тот слил много интересной информации. “Мы затрагивали с ним стратегические вопросы, касающиеся Украины, России, Минских соглашений. Волкер, видимо, это Порошенко слил. Для меня это, конечно, очень смешным и нелепым кажется”, — сказал Столяров, пообещав полную версию разговора. Однако эта полная версия почему-то оказалась в пять раз короче заявленной россиянином продолжительности переговоров. Да, и как уже видно из них, Лексус и Волкер на самом деле лишь “касались” стратегических вопросов. Первый тужился, второй успешно игнорировал.

В общем, пранкеры выдохлись, по крайней мере, в случае с Волкером. И потому сегодня уже только факт розыгрыша становится основным информповодом. Не сама беседа, потому как с сенсациями не складывается. Это в целом-то еще одна положительная сторона наряду с растущим иммунитетом украинских СМИ. При этом пранк отражает суть внешней политики РФ: нахальство и издевки, столь милые сердцу выходца из питерской банды, который ныне правит “встающей с колен”.

Однако помимо создания информационной волны, как верно заметили в СНБО, целью таких звонков представителям американского истеблишмента является попытка выставить украинских политиков незрелыми деятелями с опасными игрушками в руках, которым ни в коем случае нельзя давать еще более опасных предметов. Яркий пример: сказка Лексуса о подвыпившем Порошенко, который якобы отдал приказ министру обороны Степану Полтораку идти в наступление на Донецк. А “Турчинов” как бы остановил и пожаловался, что не может постоянно контролировать президента. Волкер на это посоветовал находиться рядом и контролировать. Поверь в это подчиненный Тиллерсона, и отношениям двух стран мог быть причинен ущерб, а ответ на вопрос о летальных вооружениях для Украины опять оказался бы ближе к “нет”, чем к “вероятно”. Быстрая реакция пресс-службы СНБО свидетельствует о правильной оценке рисков.

И последнее, на что нужно также обратить внимание. Очевидно, что, как и предыдущие розыгрыши, беседа пранкеров была операцией ФСБ. Понятно и то, что в таких случаях используются база и технические средства российских спецслужб. Но все равно возникает вопрос: почему им так легко было дозвониться к тому же Волкеру якобы от имени кого-либо из представителей украинской власти? В общем, безопасность систем коммуникации остается нашей головной болью.

Источник – Владислав Гирман, “Деловая столица”

Tags: Волкер, пранкеры, фсб

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