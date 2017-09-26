Волкер не видит разницы между оккупациями Крыма и Донбасса

Курт Волкер прозрачно немекнул, что за решением проблеммы Донбасса последует решение вопроса Крыма.

Cпецпредставитель Госдепартамента США по Украине Волкер заявил, что, хотя прекращению боевых действий на Донбассе международным сообществом уделяется больше внимания, но и проблема аннексии Крыма остается в повестке дня.

«Нет разницы между оккупацией Крыма и оккупацией Донбасса. Это − российское вторжение и российская оккупация. Единственная разница в том, что россияне признают, что они аннексировали Крым. В конце концов, это вопрос принципа, в реальности же это то же самое».

По словам Волкера, США не намерены признавать захват полуострова.

«Если мы сможем достичь прогресса в одной сфере − в Донбассе – давайте это сделаем. Давайте достигнем прогресса, давайте вернем эту территорию. В то же время, это не меняет нашего отказа признавать аннексию Крыма и легитимизировать действия России», – резюмировал спецпредставитель Госдепартамента.

Источник – “Голос Америки”