Молдову готовятся “уронить” в Россию

Как сообщают источники из непризнанного Приднестровья, жители Тирасполя и близлежащих сел жалуются на то, что уже две недели не могут спать по ночам из-за постоянной стрельбы и взрывов. Совместные учения российских миротворцев и “армии” ПМР по отработке ночных боёв и форсированию Днестра идут с небывалой доселе повторяемостью и интенсивностью.

При этом, в Тирасполе утверждают, что не готовятся к войне с Молдовой, а в Кишиневе делают вид, что верят этому. Между тем, эксперт по молдо-приднестровскому региону Сергей Ильченко предупреждал об опасности пророссийского переворота в Молдове ещё в июле. Сценарий событий был подробно им расписан – он доступен по ссылке. В числе прочего, Ильченко предсказал подготовку российско-приднестровской группировки к быстрому перебросу в Кишинев нескольких тысяч “зеленых человечков” и публичные протесты, организуемые в Кишиневе пророссийской партией социалистов как детонатор переворота и согласованные по срокам с МГБ ПМР.

Итак, предсказанная Ильченко подготовка к форсированию Днестра и маршу на Кишинев идет полным ходом. Протестная кампания ПСРМ с созданием картинки для российских и пророссийских СМИ тоже началась в точности как было им предсказано. Прогноз шаг за шагом оправдался -осталось дождаться только пророссийского переворота.